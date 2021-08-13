Доволен этой нервной реакцией, – Кулеба об истерике России вокруг Крымской платформы

Дмитрий Кулеба заявил, что он доволен нервной реакцией Сергея Лаврова на предстоящий саммит Крымской платформы. Мероприятие состоится 23 августа.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что глава российского МИД Сергей Лавров незаконно посетил оккупированный Крым. Там он сделал ряд гневных заявлений. В частности, назвал предстоящий саммит "шабашем".

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Я, не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией,

– признался Кулеба.

Украинский политик также процитировал слова политика Махатмы Ганди: "Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете".

По словам Кулебы, первые две стадии Россия уже успешно одолела, сейчас находится на третьей.

"Четвертая стадия обязательно будет. И это будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма", – заверил глава МИД.

Брифинг Дмитрия Кулебы: видео

Кулеба о визите Лаврова