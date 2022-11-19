Путин стремится заморозить конфликт, а это "бомба замедленного действия", – Кулеба

Россия не стремится к мирным переговорам, поэтому это следует отвергнуть. Целью партнеров должна быть победа Украины. Тогда в Европе будет устойчивый и справедливый мир.

Украине нужна победа, а не ничья. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, обращаясь к участникам конгресса Панъевропейского союза.

Важно Россия хочет взять паузу, чтобы подготовить более жестокое нападение, – Кулеба

Путин хочет заморозить конфликт

Дипломат предупредил, что будет, если позволить России взять сейчас паузу. Тогда Путин создаст посреди Европы замороженный конфликт. Кулеба подчеркнул, что это гигантская бомба замедленного действия, которая может когда-либо взорваться. Такая цель – ошибка для Европы.

Предостерегаю партнеров Украины: не предлагайте нам компромиссы с совестью, территориальной целостностью или суверенитетом. Ибо это будут и ваши компромиссы с собственной безопасностью,

– подчеркнул глава МИД.

Не нужно искать преждевременные договоренности с Россией

Кулеба отметил, что ни одна страна в мире не стремится к миру так, как Украина. Однако настоящий мир принесет только победа. Это будет победа Европы и Запада. Потому дипломат попросил партнеров работать над этим.

Так, нужно помогать Украине, а не искать преждевременных мирных договоренностей с Россией. Чего стоит, что Москва не изменила ультимативного тона. Кремль использует заявления о якобы готовности к переговорам только как прикрытие, чтобы продолжать свою войну.

Победа также принесет международную стабильность, поскольку это докажет, что агрессия не является эффективным инструментом достижения целей в 21 веке.

Кстати – Кулеба резко ответил "поклонникам" переговоров с Путиным: видео