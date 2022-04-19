Причиной визита в Софию Кулеба назвал "поиски шагов по достижению мира в Украине". Именно для этого дипломат и намерен встретиться с руководством Болгарии.

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"Болгария является нашим другом и партнером в ЕС и на двустороннем уровне. Мы также чувствуем поддержку народа Болгарии в это критическое время", – заявил Кулеба.

Стоит добавить, что Кулеба очень часто говорит, что его главная задача сейчас – это договариваться о поставках вооружения для Украины. В том числе из стран НАТО.

Болгария пока не снабжала оружием Украину. Министр обороны Болгарии Драгомир Заков заявил, что из-за плохих военных возможностей страна не будет посылать оружие Украине и сосредоточится на укреплении собственной армии.

Проблемы есть и на политическом уровне. Пророссийская Болгарская социалистическая партия (БСП) предупредила, что выйдет из правящей коалиции, если парламент Болгарии решит предоставить оружие Украине. Это будет означать, что правительство потеряет большинство в парламенте и, вероятно, распадется.

При этом у Болгарии есть немало видов вооружения, которое использует и Украина. В том числе самолеты МиГ-29. Их Болгария планирует заменить американскими F-16. Однако новые самолеты страна получит не скоро.