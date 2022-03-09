Кулеба прибыл в Турцию на переговоры по прекращению войны

Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию на переговоры с Сергеем Лавровым. Переговоры будут касаться прекращения войны, которую Россия начала против Украины.

Соответствующая информация появилась вечером 9 марта. Об этом написал спикер главы МИД Олег Николенко.

Заметьте Кулеба встретится с Лавровым 10 марта

Глава МИД Украины прибыл на переговоры с Лавровым

По приглашению Министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Дмитрий Кулеба прибыл в Анталию для проведения переговоров по прекращению Россией боевых действий и войны против Украины,

– написал Николенко.

Известно, что переговоры намечены на 10 марта. Дмитрий Кулеба заявил, что потребуют у россиян прекращение огня, освобождение украинских территорий, решение всех гуманитарных вопросов и катастроф, созданных российской армией.

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Кулеба прокомментировал встречу с Лавровым 10 марта – смотрите видео