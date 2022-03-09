Відповідна інформація з'явилась ввечері 9 березня. Про це написав речник очільника МЗС Олег Ніколенко.
Зауважте Кулеба зустрінеться з Лавровим 10 березня
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Дмитро Кулеба прибув у Туреччину на переговори з Сергієм Лавровим. Перемовини стосуватимуться припинення війни, яку Росія почала проти України.
Джерело:фейсбук Олега Ніколенка
Відповідна інформація з'явилась ввечері 9 березня. Про це написав речник очільника МЗС Олег Ніколенко.
Зауважте Кулеба зустрінеться з Лавровим 10 березня
Новина доповнюється…