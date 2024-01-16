Кулеба признался, что хотел "заехать" в лицо Лаврову: в МИД России

Дмитрий Кулеба рассказал, какие переговоры были самыми трудными в его жизни. Речь идет о встречах с Сергеем Лавровым весной 2022 года.

Глава МИД Украины признался, что ему очень хотелось подняться и "заехать" Лаврову по лицу. Однако, к сожалению, Кулеба не мог себе этого позволить.

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Самые трудные переговоры – это когда собеседнику хочется встать и заехать по лицу, но ты не можешь себе этого позволить. И таких у меня было два – три раза. Один из них – с Лавровым, в Анталии весной 2022 года,

– вспомнил министр.

Как отреагировали в России

В России на арену цирка выпустили Марию Захарову – пресс-секретарь МИД страны-террористки. Все для того, чтобы она публично поплакалась из-за заявления Кулебы. Захарова, которую не раз подлавывали на совершенно неадекватном поведении, "отличилась" очередной порцией маразматической лжи. Она заявила, что вроде бы "неадекватность" представителей украинской власти – это "широко известный факт".

Далее Захарова начала рассказывать какой-то бред о "неопытных агрессивных людях", которые вроде бы только притворяются министрами. Они, по словам Захаровой, "разваливают Украину за американские деньги". Кроме того, Захарова "выдала", что "может быть, ему в бои без правил нужно было, а не в МИД".