Кулеба призвал ООН увеличить гуманитарную помощь Украине
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Украина активно противостоит российским оккупантам не только на своей территории, но и на международной арене. Весь цивилизованный мир стал на нашу сторону и помогает отразить наступление врага.
Украина получает всестороннюю поддержку союзников в борьбе с российскими оккупантами. В то же время страна-агрессор в ответ на свое решение начать войну получила мощные санкции, которые быстро разрушают ее экономику.
Читайте также СБУ раскрыла планы оккупантов по 5 западным областям
Увеличение гуманитарной помощи
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерреш. Они согласовали, что Россия должна немедленно прекратить огонь и обеспечить "зеленые коридоры" гражданским.
Кроме того, чиновники обсудили реализацию решения генеральной ассамблеи ООН "Агрессия России против Украины".
Я также призвал усилить гуманитарную помощь Украине,
– написал Дмитрий Кулеба.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!