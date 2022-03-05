Кулеба призвал ООН увеличить гуманитарную помощь Украине

Украина активно противостоит российским оккупантам не только на своей территории, но и на международной арене. Весь цивилизованный мир стал на нашу сторону и помогает отразить наступление врага.

Украина получает всестороннюю поддержку союзников в борьбе с российскими оккупантами. В то же время страна-агрессор в ответ на свое решение начать войну получила мощные санкции, которые быстро разрушают ее экономику.

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Увеличение гуманитарной помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерреш. Они согласовали, что Россия должна немедленно прекратить огонь и обеспечить "зеленые коридоры" гражданским.

Кроме того, чиновники обсудили реализацию решения генеральной ассамблеи ООН "Агрессия России против Украины".

Я также призвал усилить гуманитарную помощь Украине,

– написал Дмитрий Кулеба.

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