Соответствующее заявление Дмитрий Кулеба сделал во время брифинга 22 февраля. В частности министр ответил на вопрос журналиста относительно заявления Энтони Блинкена, пишет 24 канал.
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Кулеба сказал, что не завидует дипломатам США
Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Госдепа США относительно того, что американские дипломаты будут работать в Украине, зато будут ночевать в Польше.
Я не завидую американским дипломатам, которым приходится вечером выезжать на территорию Польши, а утром возвращаться на территорию Украины, чтобы прийти на работу. Наша позиция остается неизменной – мы чрезвычайно ценим каждую страну, посольство которой продолжает работать в нашем государстве и особенно в Киеве, без переезда,
– пояснил Дмитрий Кулеба.
Дипломат также заверил, что понимает, – у каждой страны свои протоколы безопасности. Кулеба предположил, очевидно, Соединенные Штаты на его основе и принимают решения.
"Но мы не единоразово с США говорили и свою позицию доказывали", – сказал министр.
Глава украинского МИД подытожил, – несмотря на движение посольства, оказывается существенная военная, финансовая и политическая поддержка Соединенных Штатов, за которую Украина благодарна.
Коротко о перемещении посольства США в Украине
- 22 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен написал в твиттере, что американские дипломаты днем будут работать в Украине, а на ночь будут возвращаться ночевать в Польшу.
- Буквально 21 февраля посольство США вновь призвало своих граждан покинуть наше государство. В частности из-за большой вероятности того, что любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие авиаперевозки.
- Еще 14 февраля американская сторона заявила, что перевозит посольство из Киева во Львов.
- Уже во Львове временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сказала, что причиной этого является эскалация возле границ и поведение России.
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