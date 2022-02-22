Соответствующее заявление Дмитрий Кулеба сделал во время брифинга 22 февраля. В частности министр ответил на вопрос журналиста относительно заявления Энтони Блинкена, пишет 24 канал.

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Кулеба сказал, что не завидует дипломатам США

Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Госдепа США относительно того, что американские дипломаты будут работать в Украине, зато будут ночевать в Польше.

Я не завидую американским дипломатам, которым приходится вечером выезжать на территорию Польши, а утром возвращаться на территорию Украины, чтобы прийти на работу. Наша позиция остается неизменной – мы чрезвычайно ценим каждую страну, посольство которой продолжает работать в нашем государстве и особенно в Киеве, без переезда,

– пояснил Дмитрий Кулеба.

Дипломат также заверил, что понимает, – у каждой страны свои протоколы безопасности. Кулеба предположил, очевидно, Соединенные Штаты на его основе и принимают решения.

"Но мы не единоразово с США говорили и свою позицию доказывали", – сказал министр.

Глава украинского МИД подытожил, – несмотря на движение посольства, оказывается существенная военная, финансовая и политическая поддержка Соединенных Штатов, за которую Украина благодарна.

Коротко о перемещении посольства США в Украине

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