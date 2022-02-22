Відповідну заяву Дмитро Кулеба зробив під час брифінгу 22 лютого. Зокрема міністр відповів на питання журналіста щодо заяви Ентоні Блінкена, пише 24 канал.

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Кулеба сказав, що не заздрить дипломатам США

Дмитро Кулеба прокоментував рішення Держдепу США щодо того, що американські дипломати працюватимуть в Україні, натомість ночуватимуть в Польщі.

Я не заздрю американським дипломатам, яким доводиться ввечері виїжджати на територію Польщі, а зранку повертатися на територію України, щоб прийти на роботу. Наша позиція залишається незмінною – ми надзвичайно цінуємо кожну країну, посольство якої продовжує працювати в нашій державі і особливо у Києві, без переїзду,

– пояснив Дмитро Кулеба.

Дипломат також запевнив, що розуміє, – у кожної країни свої протоколи безпеки. Кулеба припустив, очевидно, Сполучені Штати на його основі й ухвалюють рішення.

"Та ми не одноразово з США говорили й свою позицію доводили", – сказав міністр.

Очільник українського МЗС підсумував, – попри рухи посольства, є суттєва військова, фінансова та політична підтримка Сполучених Штатів, за яку Україна вдячна.

Коротко про переміщення посольства США в Україні

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