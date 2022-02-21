Відповідну інформацію посольство поширило 21 лютого. Зокрема там зазначили, що ситуація в Україні непередбачувана.

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Посольство США в Україні знову звернулось до американців

У посольстві повідомили, що Держдеп США продовжує закликати громадян США негайно покинути Україну комерційними або приватними засобами через посилення загрози військових дій Росії.

Ситуація з безпекою в Україні продовжує залишатися непередбачуваною по всій країні й може погіршуватися без попередження. Існує велика ймовірність того, що будь-які російські військові операції серйозно обмежать комерційні авіаперевезення,

– заявили у відомстві.

Там знову ж таки написали низку рекомендацій громадянам. Зокрема мати напоготові план у разі непередбачених обставин, який не залежить від допомоги уряду США.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Останні новини щодо загрози нападу Росії

З 17 лютого спостерігається загострення ситуації на Донбасі, адже окупанти десятки разів на добу обстрілюють житлові будинки. Гатили навіть по дитячому садочку та школі.

За минулу добу, 20 лютого, проросійські бойовики 80 разів порушили тишу та поранили українського бійця.

До речі, поліція продовжила посилений режим служби до 26 лютого. У відомстві пояснили, що правоохоронці протистоять спробам дестабілізувати ситуацію в Україні. Наразі ж триває складний період активної фази гібридної війни проти України.

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