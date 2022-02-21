Соответствующую информацию посольство распространило 21 февраля. В частности, там отметили, что ситуация в Украине непредсказуема.

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Посольство США в Украине снова обратилось к американцам

В посольстве сообщили, что Госдеп США продолжает призывать граждан США немедленно покинуть Украину коммерческими или частными средствами из-за усиления угрозы военных действий России.

Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой по всей стране и может ухудшаться без предупреждения. Существует большая вероятность того, что любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие авиаперевозки.

– заявили в ведомстве.

Там опять-таки написали ряд рекомендаций гражданам. В частности, иметь наготове план в случае непредвиденных обстоятельств, который не зависит от помощи правительства США.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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Последние новости об угрозе нападения России

С 17 февраля наблюдается обострение ситуации на Донбассе, ведь оккупанты десятки раз в сутки обстреливают жилые дома. Били даже по детскому саду и школе.

За прошедшие сутки, 20 февраля, пророссийские боевики 80 раз нарушили тишину и ранили украинского бойца.

Кстати, полиция продлила усиленный режим службы до 26 февраля. В ведомстве объяснили, что правоохранители противостоят попыткам дестабилизировать ситуацию в Украине. Сейчас продолжается сложный период активной фазы гибридной войны против Украины.

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