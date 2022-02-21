Письмо от Соединенных Штатов обнародовали американские СМИ. В документе говорится о намерениях России применить в Украине "широкомасштабные меры террора".

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Американцы не указывают источники такой информации

Речь идет о похищениях, арестах и даже убийствах. Однако американцы не указывают, откуда их разведка получила такую информацию.

Эти меры, которые во время прошлых российских операций включали целенаправленные убийства, похищения, несправедливые задержания и применения пыток, скорее всего, будут направлены против людей с антироссийской позицией,

– говорится в письме.

Также американцы говорят, что, вероятно, россияне будут жестко разгонять массовые акции – с применением смертельного оружия. Прежде всего "целью" россиян, пишут в документе, могут быть белорусские и российские оппозиционные активисты, которые переехали в Украину, журналисты и антикоррупционные активисты, религиозные и этнические лидеры.

Обратите внимание! Представители США в ООН отметили, что Россия уже нарушает права человека на тех территориях, которые фактически оккупировала, и планирует распространить это дальше.

Как отреагировали в России

В Кремле традиционно заверили, что США "придумывают". Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут РИА Новости, назвал фейком список украинцев, "которых отправят в лагеря".

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Что СМИ сообщали о "списке украинцев", составленным Россией:

Издание Foreign Policy сообщило, что после вторжения в Украину российские силовики начнут кампанию массовых арестов и убийств.

У США есть разведданные, что Россия после нападения на Украину будет атаковать известных политических оппонентов, активистов и диссидентов.

Также Вашингтон, сказал источник, рассекретил часть своих разведданных и передал Украине, чтобы предостеречь.

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