Кулеба просит срочно отключить Россию от SWIFT и дать оружие Украине
24 февраля 2022 , 07:28Читати новину українською
Источник:фейсбук МИД Украины
Дмитрий Кулеба заявил, что мир должен немедленно реагировать на действия России. В частности, срочно отключить страну-агрессора от SWIFT и дать Украине оружие.
Об этом он сказал во время утреннего видеообращения на фоне военной операции, которую Россия начала против Украины в ночь на 24 февраля. Президент призвал украинцев не паниковать, по возможности оставаться дома.
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В частности, говорится о:
- немедленных разрушительных санкциях против России и отключении от SWIFT;
- оружии и оборудовании для Украины;
- полной изоляции России на всех форматах;
- финансовой помощи;
- гуманитарной помощи.