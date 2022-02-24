Кулеба просит срочно отключить Россию от SWIFT и дать оружие Украине

Дмитрий Кулеба заявил, что мир должен немедленно реагировать на действия России. В частности, срочно отключить страну-агрессора от SWIFT и дать Украине оружие.

Об этом он сказал во время утреннего видеообращения на фоне военной операции, которую Россия начала против Украины в ночь на 24 февраля. Президент призвал украинцев не паниковать, по возможности оставаться дома.

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В частности, говорится о:

немедленных разрушительных санкциях против России и отключении от SWIFT;

оружии и оборудовании для Украины;

полной изоляции России на всех форматах;

финансовой помощи;

гуманитарной помощи.

Россия утром 24 февраля нагло атаковала Украину. Агрессор перебрасывает свои войска и обстреливает города ракетами. Из-за последних событий в Украине вводят военное положение.