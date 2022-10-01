Кулеба провел переговоры с Блинкеном и Столтенбергом: о чем говорили
Дмитрий Кулеба провел переговоры с Энтони Блинкеном и Йенсом Столтенбергом. Глава нашего МИД обсудил с генсеком НАТО дальнейшие шаги по вступлению Украины в Альянс.
Соответствующую информацию сообщил Дмитрий Кулеба 1 октября. Он также поблагодарил США за поддержку.
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Кулеба провел важные разговоры с генсеком НАТО и госсекретарем США
В сегодняшнем (1 октября – 24 канал) звонке Энтони Блинкену поблагодарил США за несокрушимую поддержку, включая последние 12,35 миллиарда долларов на новую безопасность и бюджетную помощь,
– сказал Кулеба.
Госсекретарь заверил, что, несмотря на любые незаконные шаги Путина, США будут продолжать поддерживать Украину в нашей справедливой борьбе.
Также глава Министерства иностранных дел пояснил, что подробно проинформировал Йенса Столтенберга о заявке Украины на членство.
Мы договорились поддерживать контакт по этому поводу,
– объяснил Дмитрий Кулеба.
Также наш министр и генсек НАТО обсудили дальнейшие практические шаги НАТО по поддержке Украины в противодействии российской агрессии.
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