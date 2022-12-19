Спорт вне политики – это лицемерие, – Кулеба об отказе ФИФА транслировать речь Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский предложил организаторам ЧМ-2022 произнести "послание миру" перед финалом. Однако ФИФА ему отказала.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подверг критике позицию Международной федерации футбола. Он назвал такую позицию "лицемерием".

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Мощное заявление о.

Кулеба подчеркнул, что "отказ ФИФА показать призыв президента Зеленского к миру перед финалом ЧМ в очередной раз проявил лицемерие под названием "Спорт вне политики"". "Но мы разрушим этот Карфаген", – добавил он.

За этот год мы разбили много стен в сознании иностранцев. Относительно снабжения оружием, введения санкций, в целом восприятия войны. Также мы разрушим стену безразличия и лицемерия мировых спортивных организаций к преступной агрессии России,

– заявил Кулеба.

Глава МИД добавил, что когда ему рассказывают, что российские и белорусские спортсмены якобы не несут ответственности за преступления своих стран и должны быть допущены к соревнованиям, он спрашивает: "А как тогда быть со 184 украинскими спортсменами, которые уже не примут участия ни в каких соревнованиях, потому что их убила Россия?".

Что известно о позиции ФИФА

В преддверии финала ЧМ-2022 в СМИ появилась информация о том, что ФИФА отказала Владимиру Зеленскому выступить со своим обращением.

В медиа отметили, что Зеленский был "удивлен" отказом. "Мы думали, ФИФА хотела использовать свою платформу для общего блага", – говорится в сообщении.

Впоследствии президент Украины опубликовал обращение к мировому футбольному сообществу, отказавшемуся показать ФИФА перед финалом.

Отметим, что в обращении Зеленского нет никаких обвинений в адрес агрессора, а призыв к миру. Что же так испугало Джанни Инфантино и его подчиненных – неизвестно.

Полное видео и текст обращения Президента Украины были обнародованы рядом зарубежных СМИ. Его содержание было максимально нейтральным.

18 декабря состоялся финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогам в серии пенальти точнее оказались аргентинцы 4:2.