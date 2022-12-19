Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував позицію Міжнародної федерації футболу. Він назвав таку позицію "лицемірством".

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Потужна заява Кулеби

Кулеба наголосив, що "відмова ФІФА показати заклик президента Зеленського до миру перед фіналом ЧС вчергове проявила лицемірство під назвою "Спорт поза політикою"". "Але ми зруйнуємо цей Карфаген", – додав він.

За цей рік ми розбили багато стін у свідомості іноземців. Щодо постачання зброї, запровадження санкцій, загалом сприйняття війни. Так само ми зруйнуємо стіну байдужості та лицемірства світових спортивних організацій до злочинної агресії Росії,

– заявив Кулеба.

Очільник МЗС додав, що коли йому розповідають, що російські та білоруські спортсмени нібито не несуть відповідальності за злочини своїх країн і мають бути допущені до змагань, він запитує: "А як тоді бути зі 184-ма українськими спортсменами, які вже не візьмуть участі в жодних змаганнях, бо їх вбила Росія?".

Що відомо про позицію ФІФА

Напередодні фіналу ЧС-2022 у ЗМІ з'явилася інформація про те, що ФІФА відмовила Володимиру Зеленському виступити зі своїм зверненням.

У медіа зазначили, що Зеленський був "здивований" відмовою. "Ми думали, ФІФА хотіла використати свою платформу задля загального добра", – йдеться у повідомленні.

Згодом президент України опублікував звернення до світової футбольної спільноти, яке відмовилася показати ФІФА перед фіналом.

Зазначимо, що у зверненні Зеленського немає жодних звинувачень на адресу агресора, а лише заклик до миру. Що ж так налякало Джанні Інфантіно та його підлеглих – не відомо.

Повне відео і текст звернення Президента України були оприлюднені низкою закордонних ЗМІ. Його зміст був максимально нейтральним.

Зверніть увагу! 18 грудня відбувся фінал ЧС-2022 між Аргентиною та Францією. Основний час матчу завершився з рахунком 2:2. В екстратаймах команди відзначилися по одному разу. За підсумками в серії пенальті точнішими виявилися аргентинці 4:2.