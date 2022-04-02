Кулеба рассказал, что думает об увольнении генералов и послов

Президент Украины Владимир Зеленский накануне уволил двух генералов. Также он отозвал послов из Марокко и Грузии.

Об этом министра иностранных дел Дмитрия Кулебу спросили CNN в интервью. Он высказал позицию.

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Война – это всегда момент истины. И люди показывают себя с лучшей и худшей стороны. Кто-то кажется сильным в мирное время, а здесь нет. Конечно, у России есть в Украине агенты на разных уровнях, но мы их продолжаем выявлять,

– говорит Кулеба.

Он объясняет, что не может быть судьей.

"Некоторых же увольняют, потому что они не показывают достаточной эффективности в работе и результатов нет. У меня такие же истории в дипломатическом секторе. Кто-то работает хорошо и показывает достижения, другие не так сильны. Это нормальная вещь. Война показывает, кто есть кто", – сказал украинский дипломат.

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