Кулеба резко отреагировал на призывы Макрона "не унижать Россию"

Призывы избежать унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призвала.

Такое мнение озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ на призывы Франции "не унижать Россию".

Важно Макрон призвал "не унижать" Россию, чтобы после войны она выбралась из изоляции

Как сказал Кулеба, именно Россия унижает себя.

Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на ее место. Это принесет мир и спасет жизнь,

– подчеркнул он.