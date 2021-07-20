Нас там нет, – Кулеба сравнил действия России на оккупированных территориях в Грузии и в Украине
Источник:Дмитрий Кулеба в фейсбуке
Дмитрий Кулеба заявил, что Россия действует по одинаковому сценарию на оккупированных территориях в Грузии и в Украине. По его словам, необходимо объединиться, чтобы противостоять агрессору.
К этим выводам глава МИД пришел во время визита на линию разграничения между Грузией и оккупированной территорией Абхазии. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном на странице в фейсбуке.
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Россия действует везде одинаково
В который раз убеждаешься, что действия России везде одинаковы. Неформальная поддержка по принципу "нас там нет", попытки ввести своих миротворцев – в грузинском случае это удалось. Затем начинается паспортизация, русификация и бордиризация: укрепление границ между оккупированными территориями и Грузией. Все это мы хорошо знаем на нашем примере,
– сказал министр.
Дмитрий Кулеба отметил, что "в Приднестровье, что в Грузии, что в Украине работает у россиян одна и та же схема". Соответственно и противодействовать российским оккупационным намерениям "нам нужно, тремя странами вместе".
Что известно об Абхазии
Абхазия самовольно провозгласили независимость от Грузии в 1992 году, что привело к конфликтам. После пятидневной войны между Россией и Грузией 2008 году Москва признала "независимость" региона.
Большинство цивилизованных стран этого не сделали. Грузия считает Абхазию, как и другой неподконтрольный ей сейчас сепаратистский регион Южную Осетию, территориями, которые оккупировала страна-агрессор.