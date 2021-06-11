США почувствовали уровень угрозы, которую несет Россия, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты уже имели возможность хорошо почувствовать уровень угрозы, которую несет Россия. Однако, по его словам, страна-агрессор недостаточно сильна, чтобы бросить вызов американцам.
Министр иностранных дел отметил, что сейчас открыто выступил против США только Китай. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.
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США почувствовали уровень угрозы России
Глава МИД отметил, что Соединенные Штаты очень хорошо почувствовали на себе уровень угрозы, который может представлять Россия:
- когда Россия вмешивалась в выборы американские;
- когда Россия использовала инструменты информационной войны для создания конфликтов внутри американского общества по той или иной теме.
Достаточно вспомнить известное движение "Черные жизни имеют значение", когда Россия знала, что происходит и через свои каналы влияния разжигала еще сильнее ту вражду, которая возникла в США,
– сказал дипломат.
Дмитрий Кулеба объяснил, что американцы прекрасно знают, в каких странах Россия ведет себя агрессивно, по его словам, "это не только Украина, это и в Сирии, и в Ливии, и во многих других местах".
Россия недостаточно сильна, как Китай
Министр добавил, что безусловно для США Россия – это страна, которая представляет угрозу своим поведением. Однако, она недостаточно сильна для того, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам, как бросил Китай.
Не надо глобализировать Россию, не надо терять бдительность, забывая о той угрозе, которую она может представлять,
– подытожил глава МИД.
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