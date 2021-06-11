США почувствовали уровень угрозы, которую несет Россия, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты уже имели возможность хорошо почувствовать уровень угрозы, которую несет Россия. Однако, по его словам, страна-агрессор недостаточно сильна, чтобы бросить вызов американцам.

Министр иностранных дел отметил, что сейчас открыто выступил против США только Китай. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

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США почувствовали уровень угрозы России

Глава МИД отметил, что Соединенные Штаты очень хорошо почувствовали на себе уровень угрозы, который может представлять Россия:

когда Россия вмешивалась в выборы американские;

когда Россия использовала инструменты информационной войны для создания конфликтов внутри американского общества по той или иной теме.

Достаточно вспомнить известное движение "Черные жизни имеют значение", когда Россия знала, что происходит и через свои каналы влияния разжигала еще сильнее ту вражду, которая возникла в США,

– сказал дипломат.

Дмитрий Кулеба объяснил, что американцы прекрасно знают, в каких странах Россия ведет себя агрессивно, по его словам, "это не только Украина, это и в Сирии, и в Ливии, и во многих других местах".

Россия недостаточно сильна, как Китай

Министр добавил, что безусловно для США Россия – это страна, которая представляет угрозу своим поведением. Однако, она недостаточно сильна для того, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам, как бросил Китай.

Не надо глобализировать Россию, не надо терять бдительность, забывая о той угрозе, которую она может представлять,

– подытожил глава МИД.

Хакерская атака на компанию JBS: что известно

Североамериканские и австралийский филиалы JBS SA 1 июня стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании в Австралии пришлось полностью остановить работу.

Федеральное бюро расследований заявило, что за атакой стояли российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).

Джо Байден, отвечая на вопрос репортера, будет ли он принимать меры против Владимира Путина, заявил, что "внимательно изучает этот вопрос".

Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы дать ответ на "безрассудные и агрессивные" действия России. По его словам, последствия могут быть непосредственно перед встречей Джо Байдена и Путина.

К теме Байден заявил, что не знает, сможет ли договориться с Путиным относительно кибератак