США почувствовали уровень угрозы, которую несет Россия, – Кулеба

11 июня 2021 , 22:23
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Источник:

24 канал

Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты уже имели возможность хорошо почувствовать уровень угрозы, которую несет Россия. Однако, по его словам, страна-агрессор недостаточно сильна, чтобы бросить вызов американцам.

Министр иностранных дел отметил, что сейчас открыто выступил против США только Китай. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

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США почувствовали уровень угрозы России

Глава МИД отметил, что Соединенные Штаты очень хорошо почувствовали на себе уровень угрозы, который может представлять Россия:

  • когда Россия вмешивалась в выборы американские;
  • когда Россия использовала инструменты информационной войны для создания конфликтов внутри американского общества по той или иной теме.

Достаточно вспомнить известное движение "Черные жизни имеют значение", когда Россия знала, что происходит и через свои каналы влияния разжигала еще сильнее ту вражду, которая возникла в США,
– сказал дипломат.

Дмитрий Кулеба объяснил, что американцы прекрасно знают, в каких странах Россия ведет себя агрессивно, по его словам, "это не только Украина, это и в Сирии, и в Ливии, и во многих других местах".

Россия недостаточно сильна, как Китай

Министр добавил, что безусловно для США Россия – это страна, которая представляет угрозу своим поведением. Однако, она недостаточно сильна для того, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам, как бросил Китай.

Не надо глобализировать Россию, не надо терять бдительность, забывая о той угрозе, которую она может представлять,
– подытожил глава МИД.

Обратите внимание! Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы дать ответ на "безрассудные и агрессивные" действия России. По его словам, последствия могут быть непосредственно перед встречей Джо Байдена и Путина.

Хакерская атака на компанию JBS: что известно

  • Североамериканские и австралийский филиалы JBS SA 1 июня стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании в Австралии пришлось полностью остановить работу.
  • Федеральное бюро расследований заявило, что за атакой стояли российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).
  • Джо Байден, отвечая на вопрос репортера, будет ли он принимать меры против Владимира Путина, заявил, что "внимательно изучает этот вопрос".

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Автор: Олег Васьків