Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук, отметив, что по Конституции Президент Украины определяет кандидатуры на должности в МИД и Минобороны. Зеленский уже сделал свой выбор, поэтому подготовка к отставке Кулебы состоится 5 сентября.

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Народный депутат отметила, что Президент Украины представил кандидата на должность Министра иностранных дел. Это – Сибига Андрей Иванович.

Известный украинский дипломат, который до этого работал в Офисе Президента, был послом в разных странах, а сейчас работает в МИД на должности заместителя,

– сказала Кравчук.

Она подчеркнула, что Сибига от начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины работал в международной сфере, является опытным дипломатом, которого уважают коллеги.

"Говорят, что Сибига требователен к работникам. Ему не нужно время, чтобы разобраться в работе, ведь он очень четко понимает, в какой поддержке Украина нуждается от каждого государства и что для этого надо сделать",

– высказалась народный депутат.