Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка "Слуги народу" Євгенія Кравчук, зазначивши, що за Конституцією Президент України визначає кандидатури на посади до МЗС та Міноборони. Зеленський вже зробив свій вибір, тому підготовка до відставки Кулеби відбудеться 5 вересня.

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Кого Зеленський призначить на місце Кулеби

Народна депутатка зазначила, що Президент України представив кандидата на посаду Міністра закордонних справ. Це – Сибіга Андрій Іванович.

Відомий український дипломат, який до цього працював в Офісі Президента, був послом в різних країнах, а зараз працює в МЗС на посаді заступника,

– сказала Кравчук.

Вона підкреслила, що Сибіга від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України працював у міжнародній сфері, є досвідченим дипломатом, якого поважають колеги.

"Кажуть, що Сибіга вимогливий до працівників. Йому не потрібен час, аби розібратись у роботі, адже він дуже чітко розуміє, яку підтримку Україна потребує від кожної держави та що для цього треба зробити",

– висловилась народна депутатка.