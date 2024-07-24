Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что приезд Кулебы в КНР связан с заявлениями президента Украины о необходимости гаранта в возможных переговорах Украины с Россией. Китай может сыграть важную роль в этом процессе.

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Какие должны быть ожидания

Глава МИД поехал в Китай, потому что ранее Владимир Зеленский заявил, что договор с Россией в теории может должен быть по схеме зерновой сделки. Тогда Украина подписала договор с Турцией и ООН, а соответственно Турция заключила договор с Россией.

Позже президент подчеркнул, что гарантом мирных договоренностей Украины с Россией могут быть только США, Евросоюз или Китай.

Действительно, США, Китай и НАТО могут быть гарантами, потому что Евросоюз не имеет армии. Поэтому, если и можно говорить о вероятном мире между Украиной и Россией, то он может выглядеть так, что, допустим, Киев заключит соглашение с США или с Китаем, а уже они – с Россией,

– объяснил политтехнолог.

В этой ситуации кто-то должен быть заставлять россиян придерживаться договоренностей. Это не может быть Украина, потому что не хватит сил это делать, а верить Кремлю не можем и не хотим.

В то же время трудно поверить в то, что это будет эффективно с точки зрения продвижения мирных инициатив. Потому что позиция Китая в этом вопросе известна, и вряд ли он изменит ее и присоединится к Формуле мира Зеленского,

– отметил Михаил Шейтельман.

Также сегодня вряд ли можно достичь каких-либо договоренностей с Россией, поэтому все эти разговоры о мире сейчас бесперспективны.

Так же Украина не сможет отговорить китайцев поставлять в Россию, в частности, товары двойного назначения. Это могут сделать только США.

От визита Кулебы в Китай не стоит ожидать больших достижений, а небольших. Посмотрим, какие будут договоренности по торговле Пекином или же возможности осуществления перевозки по Черному морю. Тогда россияне уже не смогут обстрелять такие корабли,

– отметил он.

Отметим, что Дмитрий Кулеба 23 июля прибыл с официальным визитом в Китай. После встречи с министром иностранных дел Ван И он подчеркнул, что "справедливый мир в Украине соответствует стратегическим интересам Китая". В то же время роль Пекина "как глобальной силы мира" является важной. Однако Россия "разрушила мир и затормозила развитие". По мнению Кулебы, нужно завершить войну и ускорить восстановление Украины.