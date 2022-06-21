Кулеба встретился со Стиллером и обсудил помощь украинским беженцам: эмоциональные фото

Стиллер – посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Перед приездом в Киев он общался с украинцами, вынужденными уехать в Польшу, спасаясь от войны.

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Кулеба обсудил помощь беженцам со Стиллером

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 июня встретился с голливудским актером Беном Стиллером.

Во Всемирный день беженцев я поздравил посла доброй воли УВКБ ООН Бена Стиллера в МИД Украины. Мы обсуждали пути решения острых потребностей украинцев, сбежавших от российской агрессии,

– заметил глава МИД.

Кулеба рассказал, что во время разговора он также подчеркнул, что насильственное перемещение украинцев, в частности детей, по России требует жесткой реакции.



Кулеба встретился со Стиллером / Фото Дмитрия Кулебы

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Кратко о приезде Бена Стиллера в Украину

Бен Стиллер присоединился к списку актеров, посетивших Украину во время полномасштабной войны с Россией. Впервые он был замечен во Львове 18 июня.

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев рассказали, что Стиллер как посол доброй воли ООН прибыл в Украину, чтобы встретиться с беженцами.

Ранее актер написал в своем твиттере , что в канун Всемирного дня беженцев, который отмечают 20 июня, он посетил Польшу, чтобы "встретиться с людьми, на жизнь которых повлияла война в Украине".

Стиллер рассказал, что вблизи границы у Медика встретился с несколькими семьями, сбежавшими от обстрелов российских кафиров, оставив близких. Он отметил, что украинцы, которые вынуждены были уехать за границу, не представляют, когда они смогут вернуться домой.

После Львова Стиллер приехал в поселок Макаров Киевской области. Кроме того, голливудский актер встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Глава государства отметил, что поездка Стиллера в Ирпень и Макаров и встречи с украинцами о многом говорят.



Министр и посол доброй воли ООН обсудили помощь беженцам / Фото Дмитрия Кулебы

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