Кулеба зустрівся зі Стіллером та обговорив допомогу українським біженцям: емоційні фото

Стіллер – посол доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Перед приїздом у Київ він спілкувався з українцями, які змушені були виїхати у Польщу, рятуючись від війни.

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Кулеба обговорив допомогу біженцям зі Стіллером

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 20 червня зустрівся з голлівудським актором Беном Стіллером.

У Всесвітній день біженців я привітав посла доброї волі УВКБ ООН Бена Стіллера в МЗС України. Ми обговорювали шляхи вирішення гострих потреб українців, які втекли від російської агресії,

– зауважив очільник МЗС.

Кулеба розповів, що під час розмови він також наголосив, що насильницьке переміщення українців, зокрема дітей, Росією вимагає жорсткої реакції.



Кулеба зустрівся зі Стіллером / Фото Дмитра Кулеби

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Коротко про приїзд Бена Стіллера в Україну

Бен Стіллер приєднався до списку акторів, які відвідали Україну під час повномасштабної війни з Росією. Вперше його помітили у Львові 18 червня.

В Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців розповіли, що Стіллер як посол доброї волі ООН прибув до України, щоб зустрітися з біженцями.

Раніше актор написав у своєму твіттері, що напередодні Всесвітнього дня біженців, який відзначають 20 червня, він відвідав Польщу, щоб "зустрітись з людьми, на життя яких вплинула війна в Україні".

Стіллер розповів, що поблизу кордону у Медика зустрівся з кількома сім'ями, які втекли від обстрілів російських окупантів, залишивши близьких. Він зауважив, що українці, які змушені були виїхати за кордон, не уявляють, коли вони зможуть повернутися додому.

Після Львова Стіллер приїхав у селище Макарів, що на Київщині. Окрім цього, голлівудський актор зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Глава держави зауважив, що поїздка Стіллера до Ірпеня та Макарова й зустрічі з українцями багато про що говорять.



Міністр та посол доброї волі ООН обговорили допомогу біженцям / Фото Дмитра Кулеби

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