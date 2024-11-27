Он не может представить, чтобы на подобное развитие событий согласился российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления Дмитрия Кулебы в интервью Politico.

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Что заявил Кулеба о "мирных планах" Трампа

Путин все еще верит, что он может уничтожить украинскую государственность и сломать Украину как независимую демократию, и он считает, что на шаг ближе к тому, чтобы показать Запад слабым… Украина – это личная одержимость для Путина,

– заверил бывший глава украинского МИД.

По его словам, уничтожение Украины также является средством достижения великой цели диктатора, в частности показать миру, что Запад "не способен защитить себя или то, за что он стоит".

Кулеба также подчеркнул, что соглашение, предусматривающее уступки со стороны Украины, в частности территориальные, не сработает, поскольку Путин не заинтересован в дипломатии, а только пытается "изнурить Запад".

Также Дмитрий Кулеба отметил, что Владимир Зеленский также вряд ли подпишет любое соглашение, предусматривающее передачу России оккупированных территорий, в частности Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Кроме вышеупомянутого, он заявил, что один из худших сценариев может произойти, если Дональд Трамп прекратит поставки оружия и боеприпасов в Украину, "чтобы сделать его более податливым", ведь, по его мнению, Европа не сможет компенсировать потерю или уменьшение поддержки со стороны США.

К слову, ранее Politico сообщало, что Дональд Трамп, став новоизбранным президентом США, продолжает выступать за мирное разрешение войны в Украине, однако он может столкнуться с рядом трудностей. Для этого ситуация на фронте должна быть стабильной, чего пока не наблюдается.