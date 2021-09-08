Кулеба заявил, что Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне его

Дмитрий Кулеба убежден, что Украина будет основным союзником США в Североатлантическом альянсе. Однако это не должно быть вне НАТО.

Во время визита Владимира Зеленского в США, президент заручился поддержкой Штатов по укреплению обороноспособности Украины. Об этом министр иностранных дел заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Стремление амбициознее статуса основного союзника вне НАТО

Стороны подписали в США новое соглашение в сфере безопасности и обороны, которое по ряду параметров является амбициознее статуса основного союзника вне НАТО.

Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО,

– сказал Кулеба.

По словам министра, для этого воплощают целостную стратегию внешней политики и создают систему альянсов для безопасности.

Что этому предшествовало