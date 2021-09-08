Кулеба заявил, что Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне его
Источник:24 канал
Дмитрий Кулеба убежден, что Украина будет основным союзником США в Североатлантическом альянсе. Однако это не должно быть вне НАТО.
Во время визита Владимира Зеленского в США, президент заручился поддержкой Штатов по укреплению обороноспособности Украины. Об этом министр иностранных дел заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
К теме "Политическая диверсия": в правительстве против статуса основного союзника США вне НАТО
Стремление амбициознее статуса основного союзника вне НАТО
Стороны подписали в США новое соглашение в сфере безопасности и обороны, которое по ряду параметров является амбициознее статуса основного союзника вне НАТО.
Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО,
– сказал Кулеба.
По словам министра, для этого воплощают целостную стратегию внешней политики и создают систему альянсов для безопасности.
Что этому предшествовало
- Статус союзника вне НАТО – это часть системы военно-политических альянсов США. Он предусматривает, что нападение на американских союзников – это нападение на США. Кроме того, страна помогает своим союзникам в развитии сил и средств обороны.
- Украинские парламентарии соберутся на внеочередное заседание 8 сентября, чтобы проголосовать за обращение Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО.
- Однако фракция "Слуга народа" не будет поддерживать инициативу. В правительстве тоже выступили против.
- Госпожа посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова призвала нардепов не голосовать за предоставление Украине этого статуса. Она отметила, что цель нашего государства – полноценное членство.