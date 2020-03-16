Кулеба ответил, кто должен возвращать украинцев из Египта

Туроператоры должны выполнить свои обязательства и вернуть украинцев из Египта. Власть будет решать проблему возвращения украинцев совместно с теми, кто ее создал.

Туроператорам не удастся переложить это бремя полностью на государство, об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

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"Туроператоры, которые так героически свезли людей в Египет, в том числе за последние дни, должны выполнить свои обязательства и вернуть граждан обратно. Министерство инфраструктуры будет с ними работать для того, чтобы находить для них специальные слоты, будет специальная модель для осуществления этого", – добавил он.

Министр также подчеркнул, что в 16 марта в Шарм-эль-Шейх прибыл украинский консул. Он на месте будет помогать украинским гражданам решать их проблемы.

Мы будем всем помогать. Я хочу еще раз сказать: мы не бросим ни одного гражданина на произвол судьбы. Проблему украинцев в Египте мы будем решать совместно с теми, кто эту проблему создал, и надеемся на конструктивное, ответственное отношение туроператоров,

– сказал Кулеба.

Какова ситуация с украинцами в Египте?

В двух отелях Шарм-эль-Шейха отдыхали 730 украинцев. В одном из них обнаружили двух людей с коронавирусом. После этого отели закрыли на карантин.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что среди украинцев, находящихся на карантине в Египте, нет больных коронавирусом.

Украинцы должны оставаться в отеле в течение 14 дней. После окончания этого срока им сделают экспресс-тесты и проверят на наличие Covid-19. Если результаты будут негативными, они вернутся домой.

В то же время глава правительства Египта Мустафа Мадбули 16 марта заявил, что страна прекращает авиасообщение со всеми странами мира в период с 19 по 31 марта.



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