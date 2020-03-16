Кулеба відповів, хто має повертати українців з Єгипту

Туроператори повинні виконати свої зобов'язання і повернути українців з Єгипту. Влада вирішуватиме проблему повернення українців спільно з тими, хто її створив.

Туроператорам не вдасться перекласти цей тягар повністю на державу, про це сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

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"Туроператори, які так героїчно звезли людей до Єгипту, в тому числі за останні дні, повинні виконати свої зобов'язання і повернути громадян назад. Міністерство інфраструктури буде з ними працювати для того, щоб знаходити для них спеціальні слоти, буде спеціальна модель для здійснення цього", – додав він.

Міністр також наголосив, що в 16 березня в Шарм-ель-Шейх прибув український консул. Він на місці допомагатиме українським громадянам вирішувати їхні проблеми.

Ми будемо всім допомагати. Я хочу ще раз сказати: ми не кинемо жодного громадянина напризволяще. Проблему українців в Єгипті ми будемо вирішувати спільно з тими, хто цю проблему створив, і сподіваємося на конструктивне, відповідальне ставлення туроператорів,

– сказав Кулеба.

Яка ситуація із українцями в Єгипті?

У двох готелях Шарм-ель-Шейху відпочивали 730 українців. В одному з них виявили двох людей з коронавірусом. Після цього готелі закрили на карантин.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що серед українців, які перебувають на карантині в Єгипті, немає хворих коронавірусом.

Українці повинні залишатися в готелі протягом 14 днів. Після закінчення цього терміну їм зроблять експрес-тести та перевірять на наявність Covid-19. Якщо результати будуть негативними, вони повернуться додому.

Водночас глава уряду Єгипту Мустафа Мадбулі 16 березня заявив, що країна припиняє авіасполучення зі всіма країнами світу у період з 19 по 31 березня.



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