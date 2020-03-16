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      Кулеба відповів, хто має повертати українців з Єгипту

      - Читать новость на русском
      Українців з Єгипту повинні повернути туроператори, – Кулеба / Пресслужба Кабінету міністрів

      Туроператори повинні виконати свої зобов'язання і повернути українців з Єгипту. Влада вирішуватиме проблему повернення українців спільно з тими, хто її створив.

      Туроператорам не вдасться перекласти цей тягар повністю на державу, про це сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

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      "Туроператори, які так героїчно звезли людей до Єгипту, в тому числі за останні дні, повинні виконати свої зобов'язання і повернути громадян назад. Міністерство інфраструктури буде з ними працювати для того, щоб знаходити для них спеціальні слоти, буде спеціальна модель для здійснення цього", – додав він.

      Міністр також наголосив, що в 16 березня в Шарм-ель-Шейх прибув український консул. Він на місці допомагатиме українським громадянам вирішувати їхні проблеми.

      Ми будемо всім допомагати. Я хочу ще раз сказати: ми не кинемо жодного громадянина напризволяще. Проблему українців в Єгипті ми будемо вирішувати спільно з тими, хто цю проблему створив, і сподіваємося на конструктивне, відповідальне ставлення туроператорів,
      – сказав Кулеба. 

      Яка ситуація із українцями в Єгипті?

      • У двох готелях Шарм-ель-Шейху відпочивали 730 українців. В одному з них виявили двох людей з коронавірусом. Після цього готелі закрили на карантин.
      • Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що серед українців, які перебувають на карантині в Єгипті, немає хворих коронавірусом.
      • Українці повинні залишатися в готелі протягом 14 днів. Після закінчення цього терміну їм зроблять експрес-тести та перевірять на наявність Covid-19. Якщо результати будуть негативними, вони повернуться додому.

      Водночас глава уряду Єгипту Мустафа Мадбулі 16 березня заявив, що країна припиняє авіасполучення зі всіма країнами світу у період з 19 по 31 березня.

      симптоми коронавірусу
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

       

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Дмитро Кулеба – новини Єгипет
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