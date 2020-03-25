Кулеба прокомментировал критику МИД Украины в соцсетях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на критику его ведомства в соцсетях. Также глава МИД пояснил, почему Украина так быстро закрыла границу, а теперь вынуждена эвакуировать своих граждан, которые не успели вернуться.

О закрытии границы

Решение закрыть границы Украина приняла под давлением двух факторов, рассказал Дмитрий Кулеба в интервью изданию The Бабель.

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Он пояснил, что Украина должна контролировать поток людей, а для этого мы имеем не так уж много ресурсов. Второй фактор – это синхронизация с зеркальными мерами, которые ввели соседние страны.

Например, Шри-Ланка: они просто отказали нашему консулу в визовом въезде, чтобы он мог работать с теми, кто застрял. Когда закрыла границу Польша, мы тоже закрыли,

– пояснил Кулеба.

С начала закрытия границ украинским дипломатам удалось вернуть уже более 78,5 тысяч украинцев. Все, кто возвращаются в Украину из-за границы, должны пробыть две недели в изоляции.

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О критике в соцсетях

Кулеба сказал, что все, кто критикует нас в соцсетях, делятся на три группы:

те, кто видят вокруг только "зраду";

люди, которые действительно застряли, и они в отчаянии, не знают, что им делать.

Кулеба привел конкретный пример комментария: "Я в Париже, Польша закрыла свои границы. Как я домой попаду? Консулы бл*дь".

Да, нам здесь говорят, что мы наживаемся на украинцах, мол, 200 евро – это не льготная цена. Но когда у тебя альтернатива – это 500 или 1000 евро или вообще не вылететь, я считаю, что 200 евро

– это нормально, подчеркнул Кулеба.



Как вернуться в Украину из Польши / Инфографика 24 канала