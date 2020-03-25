15:02
25 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Кулеба прокомментировал критику МИД Украины в соцсетях

      - Читати новину українською

      Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на критику его ведомства в соцсетях. Также глава МИД пояснил, почему Украина так быстро закрыла границу, а теперь вынуждена эвакуировать своих граждан, которые не успели вернуться.

      О закрытии границы

      Решение закрыть границы Украина приняла под давлением двух факторов, рассказал Дмитрий Кулеба в интервью изданию The Бабель.

      Важно Сколько украинцев хотят уехать из России из-за коронавируса: цифры

      Он пояснил, что Украина должна контролировать поток людей, а для этого мы имеем не так уж много ресурсов. Второй фактор – это синхронизация с зеркальными мерами, которые ввели соседние страны.

      Например, Шри-Ланка: они просто отказали нашему консулу в визовом въезде, чтобы он мог работать с теми, кто застрял. Когда закрыла границу Польша, мы тоже закрыли,
      – пояснил Кулеба.

      С начала закрытия границ украинским дипломатам удалось вернуть уже более 78,5 тысяч украинцев. Все, кто возвращаются в Украину из-за границы, должны пробыть две недели в изоляции.

      Больше о том, сколько украинцев уже эвакуировали из-за коронавируса и из каких стран читайте в материале 24 канала

      О критике в соцсетях

      Кулеба сказал, что все, кто критикует нас в соцсетях, делятся на три группы:

      • те, кто видят вокруг только "зраду";
      • люди, которые действительно застряли, и они в отчаянии, не знают, что им делать.
      • Кулеба привел конкретный пример комментария: "Я в Париже, Польша закрыла свои границы. Как я домой попаду? Консулы бл*дь".

      Да, нам здесь говорят, что мы наживаемся на украинцах, мол, 200 евро – это не льготная цена. Но когда у тебя альтернатива – это 500 или 1000 евро или вообще не вылететь, я считаю, что 200 евро
      – это нормально, подчеркнул Кулеба.

      Як повернутися в Україну з Польщі
      Как вернуться в Украину из Польши / Инфографика 24 канала

      Коронавирус в Украине: уже заразились 113 человек
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Эвакуация украинцев МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Короновирус с Куршавеля в Киев: как украинские олигархи доотдыхались
      Юрій Бутусов
      сегодня , 14:45 Новости о коронавирусе 25 марта: в Украине продлевают карантин, заболел принц Чарльз
      Соломія Ніколайчук
      сегодня , 11:00 Инновационный сервис для бизнеса, который может заменить Skype for Business
      24 марта , 10:00 Авто в кредит – дешевле, чем за полную стоимость
      сегодня , 13:31 Так кто же убил Черновола?
      Наталія Лебідь
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук