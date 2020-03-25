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      Кулеба прокоментував критику МЗС України у соцмережах

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      Кулеба прокоментував критику МЗС України / The Бабель

      Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на критику його відомства у соцмережах. Також очільник МЗС пояснив, чому Україна так швидко закрила кордон, а тепер мусить евакуйовувати своїх громадян, які не встигли повернутися.

      Про закриття кордону

      Рішення закрити кордони Україна ухвалила під тиском двох факторів, розповів Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню The Бабель.

      Важливо Скільки українців хочуть виїхати з Росії через коронавірус: цифри

      Він пояснив, що Україна мала контролювати потік людей, а для цього ми маємо не так вже багато ресурсів. Другий фактор – це синхронізація з дзеркальними заходами, які запровадили сусідні країни.

      Наприклад, Шрі-Ланка: вони просто відмовили нашому консулу у візовому в'їзді, щоб він міг працювати з тими, хто застряг. Коли закрила кордон Польща, ми теж закрили,
      – пояснив Кулеба.

      З початку закриття кордонів українським дипломатам вдалося повернути вже понад 78,5 тисяч українців. Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону мусять перебути два тижні в ізоляції. 

      Більше про те, скільки українців вже евакуювали через коронавірус і з яких країн – читайте у матеріалі 24 каналу

      Про критику у соцмережах

      Кулеба сказав, що усі, хто критикує нас у соцмережах, діляться на три групи:

      • ті, хто бачать навколо лише зраду;
      • люди, які справді застрягли, і вони у розпачі, не знають, що їм робити.
      • Кулеба навів конкретний приклад коментаря: "Я в Парижі, Польща закрила свої кордони. Як я додому потраплю? Консули бл*дь".

      Так, нам тут кажуть, що ми наживаємося на українцях, мовляв, 200 євро – це не пільгова ціна. Але коли у тебе альтернатива – це 500 чи 1000 євро або взагалі не вилетіти, я вважаю, що 200 євро
      – це нормально, наголосив Кулеба.

      Як повернутися в Україну з Польщі
      Як повернутися в Україну з Польщі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні МЗС України Евакуація українців Дмитро Кулеба – новини
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