Кулеба прокоментував критику МЗС України у соцмережах

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на критику його відомства у соцмережах. Також очільник МЗС пояснив, чому Україна так швидко закрила кордон, а тепер мусить евакуйовувати своїх громадян, які не встигли повернутися.

Про закриття кордону

Рішення закрити кордони Україна ухвалила під тиском двох факторів, розповів Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню The Бабель.

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Він пояснив, що Україна мала контролювати потік людей, а для цього ми маємо не так вже багато ресурсів. Другий фактор – це синхронізація з дзеркальними заходами, які запровадили сусідні країни.

Наприклад, Шрі-Ланка: вони просто відмовили нашому консулу у візовому в'їзді, щоб він міг працювати з тими, хто застряг. Коли закрила кордон Польща, ми теж закрили,

– пояснив Кулеба.

З початку закриття кордонів українським дипломатам вдалося повернути вже понад 78,5 тисяч українців. Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону мусять перебути два тижні в ізоляції.

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Про критику у соцмережах

Кулеба сказав, що усі, хто критикує нас у соцмережах, діляться на три групи:

ті, хто бачать навколо лише зраду;

люди, які справді застрягли, і вони у розпачі, не знають, що їм робити.

Кулеба навів конкретний приклад коментаря: "Я в Парижі, Польща закрила свої кордони. Як я додому потраплю? Консули бл*дь".

Так, нам тут кажуть, що ми наживаємося на українцях, мовляв, 200 євро – це не пільгова ціна. Але коли у тебе альтернатива – це 500 чи 1000 євро або взагалі не вилетіти, я вважаю, що 200 євро

– це нормально, наголосив Кулеба.



Як повернутися в Україну з Польщі / Інфографіка 24 каналу