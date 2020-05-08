Кулеба с главой польского МИД обсудили приезд в Польшу украинских заробитчан

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Польши Яцек Чапутович провели телефонный разговор. Дипломаты обсудили, в частности, приезд в Польшу сезонных работников из Украины.

По информации польского внешнеполитического видомтсва, Кулеба и Чапутович обсудили:

вопрос приезда в Польшу сезонных работников,

восстановление польских консульств в Украине,

вопросы противодействия коронавирусу.

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Кроме того, министры подтвердили свою поддержку для дальнейшего развития Восточного партнерства перед саммитом ЕС – СП. Он планируется на июнь.

В украинском МИД в свою очередь сообщили , что стороны обсудили:

вопросы двустороннего сотрудничества,

подготовку к будущему саммиту Восточного партнерства,

взаимодействия в рамках повестки дня Украина – ЕС.

В ведомстве добавляют, что Яцек Чапутович заверил в неизменной поддержке Польшей европейского и евроатлантического выбора Украины. Также он подтвердил необходимость сохранения санкций ЕС против России.

К слову, в Польше сейчас находится примерно 1 миллион украинцев.

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Что о выезде украинцев на заработки за границу говорят в правительстве

В Кабмине подчеркивают, большинство стран закрыли свои границы в рамках борьбы с коронавирусом. Правда, есть и такие, которые, несмотря на закрытые границы, готовы принять украинских рабочих. И они присылают в Кабмин соответствующие запросы.

В правительстве на это ответили, что готовы рассматривать каждый такой запрос. Но принимать решение будут точечно:

исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране,



при соблюдении определенных условий.

Кроме того, работодатель должен обеспечить надлежащие условия проживания, труда, медицинского обслуживания. Проследить за ситуацией должна власть страны которая будет принимать украинцев.

Кстати! 23 апреля около 200 украинцев полетели чартером в Финляндию собирать клубнику. Чартер организовали финские фермеры. Также аналогичный самолет вылетел в Великобританию. Хотя сначала авиакомпания МАУ отменила это рейс из-за запрета Госавиаслужбы.