Кулеба з очільником польського МЗС обговорили приїзд до Польщі українських заробітчан

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник МЗС Польщі Яцек Чапутович провели телефонну розмову. Дипломати обговорили, зокрема, приїзд до Польщі сезонних працівників з України.

За інформацією польського зовнішньополітичного відомтсва, Кулеба та Чапутович обговорили:

питання приїзду до Польщі сезонних працівників,

відновлення польських консульств в Україні,

питання протидії коронавірусу.

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Крім того, міністри підтвердили свою підтримку для подальшого розвитку Східного партнерства перед Самітом ЄС – СП. Його заплановано на червень.

W rozmowie️min. #Czaputowicz i min. SZ@DmytroKuleba omówili kwestię przyjazdu do pracowników sezonowych, wznowienie pracy konsulatów na i zagadnienia #COVIDー19.



Min. potwierdzili poparcie dla dalszego rozwoju #PartnerstwoWschodnie przed czerwcowym Szczytem UE-PW. pic.twitter.com/dcsdw4WWxf — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) May 7, 2020

В українському МЗС, зі свого боку, повідомили, що сторони обговорили:

питання двостороннього співробітництва,

підготовку до майбутнього Саміту Східного партнерства,

взаємодії в межах порядку денного Україна – ЄС.

У відомстві додають, що Яцек Чапутович запевнив у незмінній підтримці Польщею європейського та євроатлантичного вибору України. Також він підтвердив необхідність збереження санкцій ЄС проти Росії.

До слова, у Польщі зараз перебуває приблизно 1 мільйон українців.

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Що про виїзд українців на заробітки за кордон кажуть в уряді

У Кабміні підкреслюють, більшість країн закрили свої кордони у межах боротьби з коронавірусом. Щоправда, є і такі, які попри закриті кордони, готові прийняти українських робітників. І вони надсилають до Кабміну відповідні запити.

В уряді на це відповіли, що є готовими розглядати кожен такий запит. Але ухвалюватимуть рішення точково:

виходячи з поточної епідемічної ситуації в тій чи іншій країні,

за дотримання певних умов.

Крім того, роботодавець має забезпечити належні умови проживання, праці, медичного обслуговування. Простежити за ситуацією повинна влада країни, що прийматиме українців.

До речі! 23 квітня майже 200 українців полетіли чартером до Фінляндії збирати полуницю. Чартер організували фінські фермери. Також аналогічний літак вилетів до Великої Британії. Хоча спочатку авіакомпанія МАУ скасувала це рейс через заборону Державіаслужби.