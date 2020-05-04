Польща поновила видачу робочих віз українцям: отримати їх можуть не всі

З 4 травня консульські установи Польщі в Україні поновлюють видачу віз. У початковий період вони прийматимуть лише документи на візи для виконання сільськогосподарських і садівничих робіт, а також міжнародних перевезень.

Зареєструватися на подачу документів на візу можна ще від 30 квітня. Однак це можуть зробити лише ті заявники, які мають відповідні підтверджуючі документи про виконання сільськогосподарських і садівничих робіт, а також міжнародних перевезень. Реєстрація відбувається в електронній системі e-konsulat. Про це повідомляє урядовий сайт Польщі.

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Польська сторона наголошує, що прийом заявників з іншою метою, ніж отримання вищезазначеної робочої візи, здійснюватися не буде. Навіть, якщо Ви правильно зареєструєтеся та будете мати всі необхідні документи.

Також тут підкреслюють, що заявники, які зареєструються в системі e-konsulat, під час візиту до консульства повинні дотримуватись певних правил.

Мовиться про:

з метою обмеження кількості осіб, які очікують під консульством потрібно приходити лише у визначену годину;

роздрукувати всі сторінки анкети, зкорема сторінку, на якій вказано дату та годину прийому в консульстві;

підготувати всі необхідні документи список яких можна знайти за посиланням у рубриці "Які документи необхідно подати?";

очікуючи під консульством у черзі, слід дотримуватись дистанції у щонайменше 1,5 метра від інших осіб;

вхід у консульство є можливим лише у масці, яка прикриває ніс і рот, а також у одноразових рукавичках;

входячи у консульство, слід із собою мати лише пакет документів, а всі інші особисті речі, зокрема сумки та кульки, потрібно залишити перед входом.

Зверніть увагу! Станом на 4 травня в Польщі зафіксовано 13 693 випадки коронавірусу, з них 678 – летальні. Від COVID-19 одужали 3 945 осіб.

Що про виїзд українців на заробітки за кордон кажуть в уряді

У Кабміні підкреслюють, більшість країн закрили свої кордони у межах боротьби з коронавірусом. Щоправда, є і такі, які попри закриті кордони, готові прийняти українських робітників. І вони надсилають до Кабміну відповідні запити.

В уряді на це відповіли, що є готовими розглядати кожен такий запит. Але ухвалюватимуть рішення точково:

виходячи з поточної епідемічної ситуації в тій чи іншій країні,

за дотримання певних умов.

Крім того, роботодавець має забезпечити належні умови проживання, праці, медичного обслуговування. Простежити за ситуацією повинна влада країни, що прийматиме українців.

До речі! 23 квітня майже 200 українців полетіли чартером до Фінляндії збирати полуницю. Чартер організували фінські фермери. Також аналогічний літак вилетів до Великої Британії. Хоча спочатку авіакомпанія МАУ скасувала це рейс через заборону Державіаслужби.

Карантин в Україні та закриті кордони: головне

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А після цього – до 22 травня.

З 11 травня в Україні почнуть карантин послаблювати. Зокрема, відкриють парки, літні майданчики кафе, заклади обслуговування тощо.

З 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.

27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.

В Україні під час карантину діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні. Однак там можна перетнути кордон лише на автомобілі, піший перехід кордону закрито.

Залишатиметься держкордон закритим до 22 травня.

Уряд розробив п'ять етапів виходу з карантину. На третьому з них передбачено відновлення міжміських перевезень в межах області, на четвертому – відновлення роботи громадського транспорту.



Де в Україні можна перетнути кордон під час карантину / Інфографіка 24 каналу