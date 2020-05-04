Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам: получить их могут не все

С 4 мая консульские учреждения Польши в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период они будут принимать только документы на визы для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

Зарегистрироваться для подачи документов на визу можно уже с 30 апреля. Однако это могут сделать только те заявители, которые имеют соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок. Регистрация происходит в электронной системе e-konsulat. Об этом сообщает правительственный сайт Польши.

Важно! Польша ослабляет карантин: открыли гостиницы и торговые центры

Польская сторона подчеркивает, что прием заявителей для других целей, чем получение вышеупомянутой рабочей визы, осуществляться не будет. Даже если Вы правильно зарегистрируетесь и будете иметь все необходимые документы.

Также здесь подчеркивают, что заявители, которые зарегистрируются в системе e-konsulat, во время визита в консульство должны соблюдать определенные правила.

О чем речь:

с целью ограничения количества лиц, ожидающих под консульством нужно приходить только в определенное время;

распечатать все страницы анкеты, в частности страницу, на которой указана дата и час приема в консульстве;

подготовить все необходимые документы список которых можно найти по ссылке в рубрике "Какие документы необходимо подать?";

ожидая под консульством в очереди, следует соблюдать дистанцию ​​не менее 1,5 метра от других лиц;

вход в консульство возможен только в маске, которая прикрывает нос и рот, а также в одноразовых перчатках;

входя в консульство, следует с собой иметь только пакет документов, а все другие личные вещи, в том числе сумки и шарики, нужно оставить перед входом.

Обратите внимание! По состоянию на 4 мая в Польше зафиксировано 13 693 случая коронавируса, из них 678 – летальные. От COVID-19 выздоровели 3945 человек.

Что о выезде украинцев на заработки за границу говорят в правительстве

В Кабмине подчеркивают, большинство стран закрыли свои границы в рамках борьбы с коронавируса. Правда, есть и такие, которые, несмотря на закрытые границы, готовы принять украинских рабочих. И они присылают в Кабмин соответствующие запросы.

В правительстве на это ответили, что готовы рассматривать каждый такой запрос. Но принимать решение будут точечно:

исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране,



при соблюдении определенных условий.

Кроме того, работодатель должен обеспечить надлежащие условия проживания, труда, медицинского обслуживания. Проследить за ситуацией должна власть страны которая принимать украинцев.

Кстати! 23 апреля около 200 украинцев полетели чартером в Финляндию собирать клубнику. Чартер организовали финские фермеры. Также аналогичный самолет вылетел в Великобританию. Хотя сначала авиакомпания МАУ отменила это рейс из-за запрета Госавиаслужбы.

Карантин в Украине и закрытые границы: главное

Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был длиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 22 мая.

С 11 мая в Украине начнут карантин ослаблять. В частности, откроют парки, летние площадки кафе, заведения обслуживания и тому подобное.

С 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.

27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.

В Украине во время карантина действуют только 18 пунктов пропуска на границе. Однако там можно пересечь границу только на автомобиле, пеший переход границы закрыты.

Госграница будет закрытой до 22 мая.

Правительство разработало пять этапов выхода из карантина. На третьем из них предусмотрено восстановление междугородных перевозок в пределах области, на четвертом – восстановление работы общественного транспорта.



Где в Украине можно пересечь границу во время карантина / Инфографика 24 канала