Кулеба: Соглашение по Донбассу и мир с Россией – это разные вещи

Даже когда будет полностью урегулирована ситуация на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, это не будет означать установление мира с Россией. Ведь она и дальше будет мешать развитию Украины. И останется нерешенным вопрос Крыма.

Вице-премьер украинского правительства, ответственный за вопросы европейской интеграции Дмитрий Кулеба встретился с бизнес-сообществом в понедельник, 7 октября. Об этом пишет Укринформ.

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О мире с Россией

Во время этой встречи возник вопрос деоккупации Донбасса и улучшения отношений с Россией.

Останется Крым. Агрессия России против Украины началась с оккупации Крыма. Соглашение по Донбассу и мир с Россией – это разные вещи,

– сказал Кулеба.

Министр считает, что украинцам стоит быть в этом вопросе реалистами и понимать, что Россия не прекратит мешать Украине в ее развитии.

Стратегическая цель России – развернуть Украину. Наша стратегическая цель – продолжать свой курс,

– отметил Дмитрий Кулеба.

"Это... Вот как ваши конкуренты. Их цель – задавить вас на рынке. Но это не значит, что вы будете сидеть, сложа лапки, и говорить: "Окей, задавили, так задавили". Каждый ведет свою игру, и здесь силы асимметричные", – подытожил министр.



Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам евроинтеграции

О евроинтеграции

На пути к евроинтеграции необходимо, несмотря на препятствия со стороны России, осуществлять следующие шаги:

Усиливать экономику.

Создать климат для компании и бизнесменов из ЕС, чтобы они себя чувствовали как дома.

Открывать максимум способов и каналов коммуникации между людьми в Украине и за рубежом.

Сделать ВСУ и весь сектор безопасности экономики органической частью натовского.

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