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      Кулеба: Соглашение по Донбассу и мир с Россией – это разные вещи

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      Возможен ли мир со страной, которая постоянно готовится к войне?
      Возможен ли мир со страной, которая постоянно готовится к войне? / Иллюстративное фото

      Даже когда будет полностью урегулирована ситуация на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, это не будет означать установление мира с Россией. Ведь она и дальше будет мешать развитию Украины. И останется нерешенным вопрос Крыма.

      Вице-премьер украинского правительства, ответственный за вопросы европейской интеграции Дмитрий Кулеба встретился с бизнес-сообществом в понедельник, 7 октября. Об этом пишет Укринформ.

      Читайте также: Кулеба о возвращении в Украину, новой власти и приоритетах в семье: откровенное интервью

      О мире с Россией

      Во время этой встречи возник вопрос деоккупации Донбасса и улучшения отношений с Россией.

      Останется Крым. Агрессия России против Украины началась с оккупации Крыма. Соглашение по Донбассу и мир с Россией – это разные вещи,
      – сказал Кулеба.

      Министр считает, что украинцам стоит быть в этом вопросе реалистами и понимать, что Россия не прекратит мешать Украине в ее развитии.

      Стратегическая цель России – развернуть Украину. Наша стратегическая цель – продолжать свой курс,
      – отметил Дмитрий Кулеба.

      "Это... Вот как ваши конкуренты. Их цель – задавить вас на рынке. Но это не значит, что вы будете сидеть, сложа лапки, и говорить: "Окей, задавили, так задавили". Каждый ведет свою игру, и здесь силы асимметричные", – подытожил министр.

      Кулеба
      Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам евроинтеграции

      О евроинтеграции

      На пути к евроинтеграции необходимо, несмотря на препятствия со стороны России, осуществлять следующие шаги:

      • Усиливать экономику.
      • Создать климат для компании и бизнесменов из ЕС, чтобы они себя чувствовали как дома.
      • Открывать максимум способов и каналов коммуникации между людьми в Украине и за рубежом.
      • Сделать ВСУ и весь сектор безопасности экономики органической частью натовского.

      Правительству Гончарука – месяц: что наработали министры – в материале 24 канала.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости Крыма Дмитрий Кулеба
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