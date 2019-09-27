Кулеба о возвращении в Украину, новой власти и приоритетах в семье: откровенное интервью

Дмитрий Кулеба – это известный дипломат, которого назвали лучшим украинским послом за рубежом. Еще недавно он был представителем Украины в Страсбурге, а теперь – вице-премьер по евроинтеграции. О том, как выглядит его кабинет и чем именно занимается Кулеба сейчас – читайте дальше.

О рабочем месте

Приемная Дмитрия Кулебы расположилась в Кабмине, в нескольких комнатах, что перешли в наследство. А от предусмотрительных предыдущих чиновников остался даже диван.

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Премьер планирует работать там в рабочее время, но ночевать дома, а не на диване.

Для меня переезд в Киев был неожиданным. Заранее я его не планировал, поэтому мои вещи еще в пути, они приедут где-то в начале октября. В связи с этим я держу кабинет в чистоте и аскетичном стиле. Однако в целом я не страдаю коллекционированием вещей,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что из кабинета в кабинет с ним переезжают лишь три вещи: огромная фотография с Революции достоинства, деревянная табличка с надписью "Победа" и кактус. Вещей Кулеба не коллекционирует, зато его слабостью являются красивые платки и запонки. Последние он часто покупает на барахолках. Дмитрия Кулебу называют одним из самых стильных министров.

Среди интересностей – в кабинете Кулебы стоит много телефонов закрытой связи. Один из них напрямую соединяет его с президентом. Хотя сам вице-премьер признался, что для него лучше общаться более неформально, в частности с помощью мессенджера.



Вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба

О карьере в Страсбурге и Украине

"Это были очень насыщенные годы, полные побед, поражений. И я уже имел ощущение, что это для меня уже прожитый период, что я перевернул эту страницу", – вспомнил Кулеба о своей карьере во Франции. Также он подтвердил, что действительно не хотел возвращаться во Францию, ведь считал, что этот этап для него закончился.

Мне хотелось нового вызова, задач, масштаба. В бытовом уровне жизнь во Франции замечательная, все были довольны. То есть вопрос был не в этом, а в том, что я чувствовал, что мне нужно идти дальше. А дальше идти не было куда,

– добавил Дмитрий.

Министр сообщил, что 16 августа у него был билет в Страсбург, и вдруг его пригласили на встречу и сделали предложение занять пост вице-премьера по евроинтеграции. Впоследствии, ровно через 10 дней, Дмитрий Кулеба получил сообщение о том, что он должен был срочно прилететь в Киев на собеседование с президентом. Именно так он вернулся в Киев.

Я сразу понял, что я хочу возглавить. Но, конечно, сначала поговорил о том, на выполнение каких задач и целей меня приглашают на эту должность. Когда мы это обговорили и я услышал ответы, которые меня удовлетворили, тогда я принял решение согласиться,

– заметил новый вице-премьер по евроинтеграции.

Задачи, которые перед собой ставит Кулеба:

1. Обеспечить эффективность европейской и евроатлантической интеграции Украины.

2. Направить Украину в сторону Запада, а также следить, чтобы министерства и другие органы власти имплементировали соответствующие стандарты.

3. Задавать амбициозный тон в разговорах Украины и ЕС.



Кулеба рассказал о своей карьере в Страсбурге и возвращении в Украину

Он признался, что ему лично нравятся задания, ведь там есть и международная составляющая, и возможность влиять на изменения и реформы, которые происходят в стране.

О действующем правительстве и президенте

Тот план реформ, который озвучил президент, и тот темп, который приняла Верховная Рада в принятии законопроектов, которые не принимались годами, но были очень нужны нашей стране – это соблазнительное предложение быть частью этих изменений", – заявил Кулеба. Также он дал положительную оценку деятельности нового премьер-министра Алексея Гончарука, сказав, что тот готов делать реальные реформы, а не имитировать их.

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О будущем Украины и ЕС

"Нам нужно максимально сильно интегрировать экономики, чтобы мы получали выгоду и понимали, что с экономикой ЕС мы сильнее. В то же время бизнесмены и компании из стран Евросоюза должны чувствовать себя в Украине как дома", – подчеркнул Кулеба.

Кроме того, по его мнению, важно открыть каналы между человеческой коммуникации. Для того, чтобы украинец в странах ЕС чувствовал себя европейцем и его воспринимали как своего. В то же время гости из-за рубежа также чувствовали себя в украинских городах, как в Европе.

В сфере обороны ситуация несколько проще. Мы должны сделать Вооруженные силы Украины неотделимой частью сектора безопасности НАТО. Одни стандарты, одна философия обороны. Это может занять время, но я считаю, что это честный и эффективный путь, а не то, что было раньше. Я называю его "еврокоммунизм". Нам обещали, что мы вступим в ЕС и НАТО через год, через пять или десять,

– подчеркнул вице-премьер по евроинтеграции.

Он подытожил, "давайте не устанавливать конечные сроки, а просто будем делать свою работу". Но советует не забывать о конечной цели – вступлении в ЕС.

О семье и приоритетах

Где бы не строил карьеру Дмитрий, всегда верной группой поддержки остается его семья – жена Евгения, которая является известной общественной активисткой, двое детей Люба и Егор, а также собака, которая сменила Францию на Украину.

У меня в семье есть официальный статус замечательного отца. Когда-то я был не очень замечательным отцом и часто забывал о детях в интересах работы. Однако на каком-то этапе я решил что это огромная ошибка и так жить нельзя,

– заметил Дмитрий.



Семья Дмитрия Кулебы

После того он старается каждую свободную минуту уделять своим детям. И нередко, когда нужно сделать выбор – детский праздник или работа – выбирает детский праздник.