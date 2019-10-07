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      Кулеба: Угода по Донбасу і мир із Росією – це різні речі

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      Чи можливий мир з країною, яка постійно готується до війни?
      Чи можливий мир з країною, яка постійно готується до війни? / Ілюстративне фото

      Навіть коли буде повністю врегульована ситуація на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, це не означатиме встановлення миру з Росією. Адже вона й далі заважатиме розвитку України. І залишиться невирішеним питання Криму.

      Віцепрем'єр українського уряду, відповідальний за питання європейської інтеграції Дмитро Кулеба зустрівся із бізнес-спільнотою у понеділок, 7 жовтня. Про це пише Укрінформ.

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      Про мир з Росією

      Під час цієї зустрічі виникло питання деокупації Донбасу та покращення стосунків з Росією.

      Залишиться Крим. Агресія Росії проти України почалася з окупації Криму. Угода по Донбасу і мир із Росією – це різні речі,
      – сказав Кулеба.

      Міністр вважає, що українцям варто бути щодо цього питання реалістами й розуміти, що Росія не припинить заважати Україні у її розвитку.

      Стратегічна мета Росії – розвернути Україну. Наша стратегічна мета – продовжувати свій курс,
      – наголосив Дмитро Кулеба.

      "Це... От як ваші конкуренти. Їхня мета – задавити вас на ринку. Але це не означає, що ви будете сидіти, склавши лапки, і говорити: "Окей, задавили, так задавили". Кожен веде свою гру, і тут сили асиметричні", – підсумував міністр.

      Кулеба
      Дмитро Кулеба, віцепрем'єр з питань євроінтеграції / Фото "День"

      Про євроінтеграцію

      На шляху до євроінтеграції необхідно, попри перешкоди з боку Росії, здійснювати наступні кроки:

      • Підсилювати економіку.
      • Створити клімат для компанії й бізнесменів з ЄС, щоб вони себе почували, як вдома.
      • Відкривати щонайбільше способів і каналів комунікації між людьми в Україні й за кордоном.
      • Зробити ЗСУ та увесь безпековий сектор економіки органічною частиною натівського.

      Уряду Гончарука – місяць: що напрацювали міністри – у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини політики Новини Криму Дмитро Кулеба
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