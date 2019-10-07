Кулеба: Угода по Донбасу і мир із Росією – це різні речі
Навіть коли буде повністю врегульована ситуація на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, це не означатиме встановлення миру з Росією. Адже вона й далі заважатиме розвитку України. І залишиться невирішеним питання Криму.
Віцепрем'єр українського уряду, відповідальний за питання європейської інтеграції Дмитро Кулеба зустрівся із бізнес-спільнотою у понеділок, 7 жовтня. Про це пише Укрінформ.
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Про мир з Росією
Під час цієї зустрічі виникло питання деокупації Донбасу та покращення стосунків з Росією.
Залишиться Крим. Агресія Росії проти України почалася з окупації Криму. Угода по Донбасу і мир із Росією – це різні речі,
– сказав Кулеба.
Міністр вважає, що українцям варто бути щодо цього питання реалістами й розуміти, що Росія не припинить заважати Україні у її розвитку.
Стратегічна мета Росії – розвернути Україну. Наша стратегічна мета – продовжувати свій курс,
– наголосив Дмитро Кулеба.
"Це... От як ваші конкуренти. Їхня мета – задавити вас на ринку. Але це не означає, що ви будете сидіти, склавши лапки, і говорити: "Окей, задавили, так задавили". Кожен веде свою гру, і тут сили асиметричні", – підсумував міністр.
Дмитро Кулеба, віцепрем'єр з питань євроінтеграції / Фото "День"
Про євроінтеграцію
На шляху до євроінтеграції необхідно, попри перешкоди з боку Росії, здійснювати наступні кроки:
- Підсилювати економіку.
- Створити клімат для компанії й бізнесменів з ЄС, щоб вони себе почували, як вдома.
- Відкривати щонайбільше способів і каналів комунікації між людьми в Україні й за кордоном.
- Зробити ЗСУ та увесь безпековий сектор економіки органічною частиною натівського.
Уряду Гончарука – місяць: що напрацювали міністри – у матеріалі 24 каналу.