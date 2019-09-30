Уряду Гончарука – місяць: що напрацювали міністри

Минув місяць, як уряд Олексія Гончарука сидить у своїх кріслах. За цей, хоч і короткий час, вони встигли стати технократичним Кабінетом міністрів. До того ж, ще й наймолодшим у всій Європі. Що за цей місяць наобіцяли та чи перейшли від слова до діла – розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

Нагадаємо, що замість 25 виконавчих керівників, у новому уряді засідає 18. А пріоритетом команди Гончарука є розвиток економіки. Її новий очільник уряду планує збільшити мінімум на 40%. Також Гончарук наголосив, що менше працюватиме на камеру, бо максимально займатиметься роботою.

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Однак тепер прем'єр-міністр щотижня виходить для звітів на брифінги, а ще відповідає на запитання підписників онлайн. До слова, поменшало і віцепрем'єр-міністрів, зараз їх лише двоє. Дмитро Кулеба відповідає за євроінтеграцію. Ще на початку роботи дав зрозуміти, що шлях до Європи довгий і це не місце для популізму.

Як колись люди будували комунізм і обіцяли, що за п'ять років ви заживете, все буде класно, так і нам обіцяли, що вступимо в ЄС, у НАТО через рік, п'ять, десять. Давайте не встановлювати ці кінцеві терміни, а просто робити свою роботу,

– підкреслив віцепрем'єр-міністр з євроінтеграції Дмитро Кулеба.

Повне інтерв'ю з Дмитром Кулебою про повернення в Україну, нову владу та пріоритети у родині – читайте тут.

Ще один віцепрем'єр – Михайло Федоров. Він займається діджиталізацією країни та також має амбітні плани. Пообіцяв, що усі послуги стануть доступні онлайн, аби українець, зайшовши у додаток, міг отримати будь-яку довідку і підписати будь-який документ. Електронні сторінки мають з'явитися вже за декілька місяців.



Усі послуги стануть доступні онлайн

Не менш важливим для уряду є дороги. Гончарук пообіцяв 24 тисячі кілометрів відремонтованих автошляхів. Водночас планують працювати й над безпекою.

Мінімізувати людський фактор. Необхідно спільно з МВС допрацювати, щоб нарешті запрацювала фото та відеофіксація. Таке трохи замкнене коло. Ми будуємо кращої якості дороги, а люди починають швидше їздити. Від цього трапляється більша кількість дорожньо-транспортних пригод,

– заявив Криклій.

Тому на 20 мільярдів гривень більше заклали на ремонт доріг в головному кошторисі на наступний рік.



На 20 мільярдів гривень більше заклали на ремонт доріг

Про те, куди підуть гроші, виділені на дороги – читайте тут.

Сам бюджет новий уряд подав вчасно. Там збільшили витрати на національну безпеку та охорону здоров'я. А ще хочуть витратити чотири мільярди на запуск реформи землі. Гроші підуть на здешевлення кредитів. Але один з головних викликів перед урядом – це співпраця з МВФ. У Кабінеті міністрів обіцяють, що нова програма співпраці буде підписана у грудні.