Правительству Гончарука – месяц: что наработали министры

Прошел месяц, как правительство Алексея Гончарука сидит в своих креслах. За это, хоть и короткое время, они успели стать технократическим Кабинетом министров. К тому же, еще и самым молодым во всей Европе. Что за этот месяц наобещали и перешли ли от слова к делу – рассказываем в материале 24 канала.

Напомним, что вместо 25 исполнительных руководителей, в новом правительстве заседает 18. А приоритетом команды Гончарука является развитие экономики. Ее новый глава правительства планирует увеличить минимум на 40%. Также Гончарук отметил, что меньше будет работать на камеру, потому что максимально будет заниматься работой.

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Однако теперь премьер-министр еженедельно выходит для отчетов на брифинги, а еще отвечает на вопросы подписчиков онлайн. К слову, уменьшилось и вице-премьер-министров, сейчас их только двое. Дмитрий Кулеба отвечает за евроинтеграцию. Еще в начале работы дал понять, что путь в Европу длинный и это не место для популизма.

Как когда-то люди строили коммунизм и обещали, что за пять лет вы заживете, все будет классно, так и нам обещали, что вступим в ЕС, в НАТО через год, пять, десять. Давайте не устанавливать эти конечные сроки, а просто делать свою работу,

– подчеркнул вице-премьер-министр по евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Полное интервью с Дмитрием Кулебой о возвращении в Украину, новой власти и приоритетах в семье – читайте здесь.

Еще один вице-премьер – Михаил Федоров. Он занимается диджитализацией страны и также имеет амбициозные планы. Пообещал, что все услуги станут доступны онлайн, чтобы украинец, зайдя в приложение, мог получить любую справку и подписать любой документ. Электронные страницы должны появиться уже через несколько месяцев.



Все услуги станут доступны онлайн

Не менее важным для правительства являются дороги. Гончарук пообещал 24 тысячи километров отремонтированных дорог. В то же время планируют работать и над безопасностью.

Минимизировать человеческий фактор. Необходимо совместно с МВД доработать, чтобы наконец заработала фото и видеофиксация. Такой немного замкнутый круг. Мы строим лучшего качества дороги, а люди начинают быстрее ездить. От этого случается большее количество дорожно-транспортных происшествий,

– заявил Криклий.

Поэтому на 20 миллиардов гривен больше заложили на ремонт дорог в главной смете на следующий год.



На 20 миллиардов гривен больше заложили на ремонт дорог

О том, куда пойдут деньги, выделенные на дороги – читайте здесь.

Сам бюджет новое правительство подало вовремя. Там увеличили расходы на национальную безопасность и охрану здоровья. А еще хотят потратить четыре миллиарда на запуск реформы земли. Деньги пойдут на удешевление кредитов. Но один из главных вызовов для правительства – это сотрудничество с МВФ. В Кабинете министров обещают, что новая программа сотрудничества будет подписана в декабре.