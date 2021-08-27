Культовый дизайнер и архитектор Махно присоединился к проекту "Метинвест" о выдающихся украинцах

Культовый предметный дизайнер и архитектор Сергей Махно принял участие в проекте группы "Метинвест" – "Делаем украинское".

В этом проекте компания в честь своего 15-летия рассказывает об украинцах, которые ежедневно делают выдающиеся продукты для Украины и мира.

Неповторимые архитектурные и дизайнерские идеи Сергея Махно уже покорили мир, а в программе он рассказывает о своем творческом пути.

Сергей Махно – основатель студии "Makhno". Дизайнер создает собственную керамику и мебель, проектирует интерьеры для кафе, баров, ресторанов и жилых домов во многих странах мира. Сейчас к его мнению прислушиваются архитекторы международного уровня. Его стиль узнают за рубежом, а смелые решения привели к десяткам наград. Однако так было не всегда.

Мы делали творческие проекты за свои деньги, и таким образом показывали и учили наших клиентов, что может быть по-другому. В какой-то момент я почувствовал, что все-таки внутренняя моя сила убеждает моих клиентов, что нужно жить в современном стиле, а не покупать пенопластовые багеты. И люди начали не просто в это верить, они начали в это влюбляться,

– рассказал Махно.

Сегодня же неповторимые архитектурные и дизайнерские идеи Сергея уже покорили мир. Ему удалось реализовать около 600 объектов в 21 стране. США, Бразилия, Италия, Британия, Франция – это не полный список стран, где работы Сергея получили золото или призовые места на выставках и конкурсах.

Напомним, группа "Метинвест" запустила специальный видеопроект "Металлическая звезда". В нем украинские звезды рассказывают, как выглядит процесс производства стали на горно-металлургических комбинатах. Также к своему 15-летию компания запустила специальный сайт "Делаем украинское".