У цьому проєкті компанія на честь свого 15-річчя розповідає про українців, які щодня роблять видатні продукти для України та світу.

Неповторні архітектурні і дизайнерські ідеї Сергія Махно вже підкорили світ, а в програмі він розповідає про свій творчий шлях.

Сергій Махно – засновник студії "Makhno". Дизайнер створює власну кераміку та меблі, проєктує інтер'єри для кафе, барів, ресторанів і житлових будинків у багатьох країнах світу. Зараз до його думки прислуховуються архітектори міжнародного рівня. Його стиль впізнають за кордоном, а сміливі рішення привели до десятків нагород. Проте так було не завжди.

Ми робили творчі проєкти за свої гроші, і таким чином показували і вчили наших клієнтів, що може бути по-інакшому. В якийсь момент я відчув, що все-таки внутрішня моя сила переконує моїх клієнтів, що потрібно жити в сучасному стилі, а не купляти пінопластові багети. І люди почали не просто в це вірити, вони почали в це закохуватися,

– розповів Махно.

Сьогодні ж неповторні архітектурні і дизайнерські ідеї Сергія вже підкорили світ. Йому вдалось реалізувати близько 600 об'єктів у 21 країні. США, Бразилія, Італія, Британія, Франція – це не повний список країн, де роботи Сергія отримали золото або призові місця на виставках і конкурсах.

Нагадаємо, група "Метінвест" запустила спеціальний відеопроєкт "Металева зірка". У ньому українські зірки розповідають, який вигляд має процес виробництва сталі на гірничо-металургійних комбінатах. Також до свого 15-річчя компанія запустила спеціальний сайт "Робимо українське".