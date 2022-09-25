"Культура не должна останавливаться": Ровно при поддержке ЕС превратят в мощный культурный центр

В Ровно, несмотря на войну, хотят активно развивать культуру и творческое пространство для детей. Это стало возможным при поддержке программы ЕС EU4Culture.

В Центре уличных культур в Ровно хотят создать самый большой в городе центр детских кружков. Это поможет малышам развиваться, а родителям экономить силы и время, ведь все кружки будут сосредоточены в одном месте.

Как известно, руководителем Центра уличных культур в Ровно является Виктория Мартынюк. Женщина не могла остаться в стороне, когда в городе впервые была создана стратегия развития культуры. Она подчеркнула, что еще раньше думала над организацией крупнейшего в городе центра детских кружков.

Мы хотим представить ровенчанам комплекс кружков в одном месте. Чтобы это была такая группа продленного дня творческой направленности. А родители получают то, что они не ездят вечером по городу, составляют графики и все остальное. Весь комплекс есть в одном месте и им так будет легче планировать свое время,

– объяснила руководительница Центра уличных культур.

В городе будут развиваться и другие проекты

Осенью прошлого года Ровно, а также Полтава и Винница стали победителями программы ЕС EU4Culture. Так, Ровно уже получило 30 тысяч евро на разработку культурной стратегии. И также будет еще грант на 100 тысяч евро для ее реализации. Правда, в такое хорошее начало вмешалась война, но неравнодушных ровенчан это не остановило.

Менеджер проекта "Стратегия развития культуры Ровно" Елена Хмельник отметила, что был период неопределенности, однако члены проекта вместе с донорами приняли решение двигаться дальше.

Культура не должна останавливаться, культура должна жить. И нам удалось объединить людей, игроков культуры, работающих в культурной среде города,

– призналась Елена Хмельник.

Так что Ровно определило главные направления своего культурного развития. И один из них – обновление уже известных локаций.

Городской парк может стать летним амфитеатром

В частности, заброшенный городской парк теперь имеет все шансы стать не просто местом для отдыха горожан. А еще и немалым творческим центром с уникальным амфитеатром.

Начальник управления культуры и туризма Ровно Наталья Лозовская рассказала, что в планах сменить это место на мощное креативное пространство, летний амфитеатр для творческих коллективов.

Оствица – новая визитка Ровно

А колыбель города – Оствица – имеет все шансы стать новой визитной карточкой Ровно. Это место имеет богатую историю, ведь раньше археологи обнаружили там городище тысячелетней давности. В наши дни основатели "Клуба исторической реконструкции "Оствица" пытаются показать людям, как на этом месте жили первые поселенцы Ровно.

"Мы создаем дома, ремесла, проводим различные мастер-классы, экскурсии, путешествия на лодках. Именно лодки уже тысячу лет являются изюминкой нашего парка", — отметила менеджер проектов "Клуба исторической реконструкции "Оствица" Ольга Постникова.

Все сооружения реконструкторы создают своими руками

Немалая территория парка еще недавно была сплошным кустарником. Но благодаря Ольге с Юрием и их единомышленникам теперь жители приходят сюда познавать собственную историю. Башню на входе в парк, домики, лодки – все, что там есть, реконструкторы создают собственноручно. Это копии старых построек и предметов.

Эти места лишь часть культурной стратегии Ровно. Первые практические шаги по воплощению проекта должны начать уже в ноябре. Программу поддержки и развития культуры и креативного сектора EU4Culture финансирует Европейский Союз. Добавим, что на воплощение культурной стратегии Винница и Полтава также получат от EU4Culture гранты по 100 тысяч евро.

Ровно при поддержке ЕС превратят в мощный культурный центр: смотрите видео