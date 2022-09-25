У Центрі вуличних культур у Рівному хочуть створити найбільший в місті осередок дитячих гуртків. Це допоможе малечі розвиватися, а батькам заощаджувати сили та час, адже всі гуртки будуть зосереджені в одному місці.

Як відомо, керівницею Центру вуличних культур у Рівному є Вікторія Мартинюк. Жінка не могла залишитись осторонь, коли у місті вперше створили стратегію розвитку культури. Вона наголосила, що ще раніше думала над організацією найбільшого у місті осередка дитячих гуртків.

Ми хочемо зараз рівнянам запрезентувати комплекс гуртків в одному місці. Щоб це була така група продовженого дня творчого спрямування. А натомість батьки отримують те, що вони не їздять ввечері по місту, складають графіки і все інше. Весь комплекс є в одному місці і їм так буде легше планувати свій час,

– пояснила керівниця Центру вуличних культур.

У місті розвиватимуть й інші проєкти

Восени минулого року Рівне, а також Полтава та Вінниця, стали переможцями програми ЄС EU4Culture. Так, Рівне вже отримало 30 тисяч євро на розробку культурної стратегії. І також матиме ще грант на 100 тисяч євро для її запровадження. Щоправда, у такий гарний початок втрутилась війна, але небайдужих рівнян це не спинило.

Менеджерка проєкту "Стратегія розвитку культури Рівного" Олена Хмельник зазначила, що був період невизначеності, однак члени проєкту разом з донорами ухвалили рішення рухатися далі.

Культура не має зупинятись, культура має жити. І нам вдалося об'єднати людей, гравців культури, які працюють в культурному мистецькому середовищі міста,

– зізналася Олена Хмельник.

Тож Рівне визначило найголовніші напрямки свого культурного розвитку. І один із них – оновлення вже відомих локацій.

Міський парк може стати літнім амфітеатром

Зокрема, колись занедбаний міський парк тепер має усі шанси стати не просто місцем для відпочинку городян. А ще й чималим творчим осередком з унікальним амфітеатром.

Начальниця управління культури і туризму Рівного Наталія Лозовська розповіла, що у планах змінити це місце на потужний креативний простір, літній амфітеатр для творчих колективів.

Оствиця – нова візитівка Рівного

А колиска міста – Оствиця – має всі шанси стати новою візитівкою Рівного. Це місце має багату історію, адже раніше археологи виявили там городище тисячолітньої давності. У наші дні засновники "Клубу історичної реконструкції "Оствиця" намагаються показати людям, як на цьому місці жили перші поселенці Рівного.

"Ми створюємо будинки, ремесла, проводимо різні майстер-класи, екскурсії, мандрівки на човнах. Саме човни, який вже тисячу років, є родзинкою нашого парку", – зазначила менеджерка проектів "Клубу історичної реконструкції "Оствиця" Ольга Постнікова.

Усі споруди реконструктори створюють власноруч

Чимала територія парку ще донедавна була суцільним чагарником. Та завдяки Ользі з Юрієм і їхнім однодумцям тепер рівняни приходять сюди пізнавати власну історію. Вежу на вході до парку, будиночки, човни – усе, що там є, реконструктори створюють власноруч. Це копії давніх споруд і предметів.

Ці місця лише частина культурної стратегії Рівного. Перші практичні кроки втілення проєкту мають розпочати вже в листопаді. Програму для підтримки та розвитку культури і креативного сектору EU4Culture фінансує Європейський Союз. Додамо, що на втілення культурної стратегії Вінниця та Полтава також отримають від EU4Culture гранти по 100 тисяч євро.

Рівне за підтримки ЄС перетворять на потужний культурний центр: дивіться відео