Культура, Шевченко, Дарвин – вот что грозит существованию России: Зеленский об атаке на Харьков

Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты нанесли удар по улице Культуры, Шевченко и Дарвина в Харькове. Президент сказал, что, пожалуй, это опасные слова для России.

Соответствующую информацию президент рассказал в ходе вечернего обращения 17 апреля. Владимир Зеленский добавил, что в результате атаки врага там погибли и пострадали люди.

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Зеленский рассказал, как враг цинично атаковал Харьков

Президент Украины рассказал, что продолжаются постоянные обстрелы Харькова.

Сегодня (речь идет о 17 апреля – 24 канал) российские войска ударили, в частности, по улицам Культуры, Шевченко и Дарвина. Пожалуй, это особо опасные слова для России – "культура", "Шевченко", "Дарвин". То, что угрожает ее существованию,

– объяснил Зеленский.

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины рассказал, что по состоянию на 23:11 17 апреля от удара погибли 5 харьковчан, не менее 15 – получили ранения.

Президент Украины отметил, что только за последние 4 дня в городе от российских обстрелов 18 человек погибли, 106 ранены.

"Это не что иное, как сознательный террор. Минометы, артиллерия против обычных жилых кварталов, против обычных гражданских людей", – сказал президент.

Владимир Зеденский добавил также, что демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты строят пыточные на юге Украины – в Херсонской и Запорожской областях. Также враги:

похищают представителей местных властей и всех, кого считают заметными для местных общин;

шантажируют учителей;

воруют деньги, направленные на выплату пенсий;

блокируют и воруют гуманитарную помощь;

доводят людей до голода.

По словам Зеленского, это требует большей скорости западных государств при подготовке нового мощного санкционного пакета.

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