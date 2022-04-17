Відповідну інформацію президент розповів під час вечірнього звернення 17 квітня. Володимир Зеленський розповів, що внаслідок атаки ворога там загинули та постраждали люди.

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Зеленський розповів, як ворог цинічно атакував Харків

Президент України розповів, що тривають постійні обстріли нашого міста Харків.

Сьогодні (мовиться про 17 квітня – 24 канал) російські війська вдарили, зокрема, по вулицях Культури, Шевченка та Дарвіна. Мабуть, це особливо небезпечні слова для Росії – "культура", "Шевченко", "Дарвін". Те, що загрожує її існуванню,

– пояснив Зеленський.

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України розповів, що станом на 23:11 17 квітня в переліку загиблих від цього удару – 5 харків'ян, не менше 15 поранених.

Президент України зауважив, що тільки за останні 4 дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинули, 106 – поранені.

"Це не що інше, як свідомий терор. Міномети, артилерія проти звичайних житлових кварталів, проти звичайних цивільних людей", – сказав президент.

Зокрема Володимир Зеденський додав також, що демократичний світ повинен відреагувати й на те, що окупанти будують катівні на півдні України – в Херсонській та Запорізькій областях. Також вороги:

викрадають представників місцевої влади та всіх, кого вважають помітними для місцевих громад;

шантажують учителів;

крадуть гроші, спрямовані на виплату пенсій;

блокують та крадуть гуманітарну допомогу;

доводять людей до голоду.

За словами Зеленського, це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового потужного санкційного пакету.

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