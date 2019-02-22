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      Культурный фронт: как украинские писатели вдохновляют молодежь на Донбассе

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      Украинские художники с начала войны стали частыми гостями Донбасса. Проводить концерты, чтения и другие культурные мероприятия – их своеобразный культурный фронт, поэтому к своим мероприятиям пытаются привлекать как можно больше местной молодежи.

      Поселок Мироновский Донецкой области пострадал от вражеских обстрелов – как и многие другие прифронтовые территорий. Местные жалуются, что и до войны был упадок, а сейчас под грохот недалеких боев о поселке вообще забыли.

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      Численность населения уменьшилась почти втрое – до пяти тысяч человек. Поэтому украинские художники решили спасти хотя бы культуру прифронтового поселка.

      Війна на Донбасі
      В 2015 году поселок не раз попадал под обстрелы

      Известные писатели провели чтения с местной молодежью, подростки остались довольны. Андрей Любка на востоке во второй раз. Рассказал, что больше узнает, чем рассказывает.

      "Проект называется "Восток читает", но я приехал с другой целью – читать Восток. Ведь мне самому интересно лучше сориентироваться в том, что здесь происходит", – объяснил писатель.

      Письменники на Сході
      Андрей Любка, Максим Кидрук и Сергей Жадан во время чтений

      А вот Сергей Жадан с Донбасса, как говорится, не вылезает. Недавно провел концертный тур и также присоединился к проекту чтений. Он отметил, что популяризации украинского контента не хватает по всей Украине, в том числе и на Донбассе.

      Повсюду бидося. И это должно было бы нас не вгонять в ступор и не сеять уныние и не заставлять кричать о предательстве. А наоборот, должно побуждать к дальнейшему честному труду на благо нашей страны,
      – отметил Жадан.

      Прифронтовые города – это своеобразный срез настроений страны. Пожилые люди скучают за довоенным временем, младшие же мечтают переехать на "большую землю" в безопасные украинские города. Ведь видят себя частью Украины и благодарны военным, которые в окопах их защищают.

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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Литература Сергей Жадан
      Источник: 24 канал
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