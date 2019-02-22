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      Культурний фронт: як українські письменники надихають молодь на Донбасі

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      Українські митці з початку війни стали частими гостями Донбасу. Проводити концерти, читання та інші мистецькі заходи – їхній своєрідний культурний фронт, тож до своїх заходів намагаються залучати якнайбільше місцевої молоді.

      Селище Миронівський на Донеччині постраждало від ворожих обстрілів – як і чимало інших прифронтових територій. Місцеві жаліються, що й до війни був занепад, а зараз під гуркіт недалеких боїв про селище взагалі забули.

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      Кількість населення зменшилася майже втричі – до п'яти тисяч людей. Тож українські митці вирішили рятувати хоча б культуру прифронтового селища.

      Війна на Донбасі
      У 2015 році селище чимало разів потрапляло під обстріли

      Відомі письменники провели читання із місцевою молоддю, підлітки залишились задоволені. Андрій Любка на буремному сході вдруге. Розповів, що більше дізнається, ніж розповідає.

      "Проект називається "Схід читає", але я приїхав з іншою метою – читати Схід. Адже мені самому цікаво краще зорієнтуватися в тому, що тут відбувається", – пояснив письменник.

      Письменники на Сході
      Андрій Любка, Максим Кідрук та Сергій Жадан під час читань

      А от Сергій Жадан з Донбасу, як кажуть, не вилазить. Нещодавно провів концертний тур й також долучився до проекту читань. Чоловік наголосив, що популяризації українського контенту не вистачає по всій Україні, зокрема й на Донбасі.

      Всюди бідося. І це мало б нас не вганяти в ступор й не сіяти зневіру та не примушувати кричати про зраду. А навпаки, мало б спонукати до подальшої чесної праці на благо нашої країни,
      – зазначив Жадан.

      Прифронтові міста – це своєрідний зріз настроїв країни. Старші люди сумують за довоєнним часом, молодші ж мріють переїхати на "велику землю" у безпечні українські міста. Адже бачать себе частиною України та вдячні військовим, які в окопах їх захищають.

      blog_ava
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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Література Війна на Донбасі Новини Донецька Сергій Жадан
      Джерело: 24 канал
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