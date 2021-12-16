Девушка внезапно упала на пол. Нардепы стали оказывать ей помощь.

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Девушка быстро пришла в себя

Почти сразу к девушке подбежал председатель комитета Рады Михаил Радуцкий. Вскоре она пришла в себя и направилась в медицинский пункт парламента.

Отметили, что девушку зовут Елена Зель. Она является помощницей на общественных началах главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Порошенко ворвался в эфир Рады

Порошенко 16 декабря ворвался в прямой эфир канала "Рада". Пятый президент заявил, что у парламента, якобы не было денег, чтобы открывать этот телеканал. Порошенко предлагали приобщиться к эфиру, но тот отказался. Он обвинил журналистов в якобы предвзятости.

Нардеп Даниил Гетманцев пошутил, что Порошенко якобы "запрыгнул в эфир, чтобы поднять рейтинг". По словам Гетманцева, подобные скандалы могут это сделать.

Кстати, после инцидента сеть взорвалась мемами.

Порошенко ворвался в прямой эфир, смотрите видео 24 канала: