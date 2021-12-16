Дівчина раптово впала на підлогу. Нардепи стали надавали їй допомогу.
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Дівчина швидко отямилась
Майже одразу до дівчини підбіг голова комітету Ради Михайло Радуцький. Незабаром вона прийшла до тями і попрямувала до медичного пункту парламенту.
Зазначили, що дівчину звати Олена Зель. Вона є помічницею на громадських засадах глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
Порошенко увірвався в ефір Ради
Порошенко 16 грудня увірвався у прямий ефір каналу "Ради". П'ятий президент заявив, що у парламенту, мовляв, не було грошей, аби відкривати цей телеканал. Порошенку пропонували долучитись до ефіру, але той відмовився. Він звинуватив журналістів у нібито упередженості.
Нардеп Данило Гетманцев пожартував, що Порошенко начебто "застрибнув в ефір, щоб підняти рейтинг". За словами Гетманцева, такі скандали можуть це зробити.
До речі, після інциденту мережа вибухнула мемами.
Порошенко увірвався у прямий ефір, дивіться відео 24 каналу: