Дівчина раптово впала на підлогу. Нардепи стали надавали їй допомогу.

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Дівчина швидко отямилась

Майже одразу до дівчини підбіг голова комітету Ради Михайло Радуцький. Незабаром вона прийшла до тями і попрямувала до медичного пункту парламенту.

Зазначили, що дівчину звати Олена Зель. Вона є помічницею на громадських засадах глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Порошенко увірвався в ефір Ради

Порошенко 16 грудня увірвався у прямий ефір каналу "Ради". П'ятий президент заявив, що у парламенту, мовляв, не було грошей, аби відкривати цей телеканал. Порошенку пропонували долучитись до ефіру, але той відмовився. Він звинуватив журналістів у нібито упередженості.

Нардеп Данило Гетманцев пожартував, що Порошенко начебто "застрибнув в ефір, щоб підняти рейтинг". За словами Гетманцева, такі скандали можуть це зробити.

До речі, після інциденту мережа вибухнула мемами.

Порошенко увірвався у прямий ефір, дивіться відео 24 каналу: